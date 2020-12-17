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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/mironov-1589706509.html
Миронов предложил вернуть санэпидслужбы в подчинение Минздрава
Миронов предложил вернуть санэпидслужбы в подчинение Минздрава
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о реформе санэпидслужбы, предложил вернуться к формату,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:58
2020-12-17T14:58
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир путин
ссср
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о реформе санэпидслужбы, предложил вернуться к формату, который действовал во времена СССР, когда они подчинялись Минздраву, а главный государственный санитарный врач был замминистра здравоохранения.В ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил о необходимости реформы санитарно-эпидемиологической службы.Политик считает, что отрывать противоэпидемиологическую деятельность от общей задачи охраны здоровья в корне неправильно, подобное положение наносит ущерб и тому, и другому направлению.Лидер эсеров заявил, что настало время "вернуться к этой системе". Такой подход, по словам Миронова, позволит, в том числе, более эффективно использовать бюджетные средства, организовывать научные исследования, вести подготовку кадров будущих эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: "Россия оказалось первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину"
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россия, здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, ссср

Миронов предложил вернуть санэпидслужбы в подчинение Минздрава

14:58 17.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о реформе санэпидслужбы, предложил вернуться к формату, который действовал во времена СССР, когда они подчинялись Минздраву, а главный государственный санитарный врач был замминистра здравоохранения.
В ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил о необходимости реформы санитарно-эпидемиологической службы.

"Полагаю, что создание независимого Роспотребнадзора в рамках единого подхода по формированию надзорных служб было ошибкой. Это решение было принято без учета специфики работы по профилактике и лечению инфекционных заболеваний", - написал Миронов в своём Telegram-канале.

Политик считает, что отрывать противоэпидемиологическую деятельность от общей задачи охраны здоровья в корне неправильно, подобное положение наносит ущерб и тому, и другому направлению.

"Я бы обратил внимание на опыт Советского Союза, где эффективная система сделала абсолютно невозможным неконтролируемый разгул смертельных эпидемий. При этом санитарно-эпидемиологическая служба входила в систему Минздрава, а главный государственный санитарный врач СССР являлся заместителем министра здравоохранения. Это было разумное решение, которое позволяло четко координировать действия всей медицинской отрасли, использовать весь потенциал здравоохранения в случае возникновения масштабных рисков", - добавил Миронов.

Лидер эсеров заявил, что настало время "вернуться к этой системе". Такой подход, по словам Миронова, позволит, в том числе, более эффективно использовать бюджетные средства, организовывать научные исследования, вести подготовку кадров будущих эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияЗдоровье - ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ПутинСССР
 
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