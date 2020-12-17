https://ria.ru/20201217/mironov-1589706509.html
Миронов предложил вернуть санэпидслужбы в подчинение Минздрава
Миронов предложил вернуть санэпидслужбы в подчинение Минздрава
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о реформе санэпидслужбы, предложил вернуться к формату,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:58
2020-12-17T14:58
2020-12-17T14:58
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир путин
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379825_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_8473368af41330493fe77709fec2ee8c.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о реформе санэпидслужбы, предложил вернуться к формату, который действовал во времена СССР, когда они подчинялись Минздраву, а главный государственный санитарный врач был замминистра здравоохранения.В ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил о необходимости реформы санитарно-эпидемиологической службы.Политик считает, что отрывать противоэпидемиологическую деятельность от общей задачи охраны здоровья в корне неправильно, подобное положение наносит ущерб и тому, и другому направлению.Лидер эсеров заявил, что настало время "вернуться к этой системе". Такой подход, по словам Миронова, позволит, в том числе, более эффективно использовать бюджетные средства, организовывать научные исследования, вести подготовку кадров будущих эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379825_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_eb40669596356e0afbfff59f7851bc4a.jpg
Путин: "Россия оказалось первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину"
Пресс-конференция Путина
2020-12-17T14:58
true
PT1M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, ссср
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
, комментируя слова президента РФ Владимира Путина
о реформе санэпидслужбы, предложил вернуться к формату, который действовал во времена СССР, когда они подчинялись Минздраву, а главный государственный санитарный врач был замминистра здравоохранения.
В ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил о необходимости реформы санитарно-эпидемиологической службы.
"Полагаю, что создание независимого Роспотребнадзора в рамках единого подхода по формированию надзорных служб было ошибкой. Это решение было принято без учета специфики работы по профилактике и лечению инфекционных заболеваний", - написал Миронов в своём Telegram-канале.
Политик считает, что отрывать противоэпидемиологическую деятельность от общей задачи охраны здоровья в корне неправильно, подобное положение наносит ущерб и тому, и другому направлению.
"Я бы обратил внимание на опыт Советского Союза, где эффективная система сделала абсолютно невозможным неконтролируемый разгул смертельных эпидемий. При этом санитарно-эпидемиологическая служба входила в систему Минздрава, а главный государственный санитарный врач СССР являлся заместителем министра здравоохранения. Это было разумное решение, которое позволяло четко координировать действия всей медицинской отрасли, использовать весь потенциал здравоохранения в случае возникновения масштабных рисков", - добавил Миронов.
Лидер эсеров заявил, что настало время "вернуться к этой системе". Такой подход, по словам Миронова, позволит, в том числе, более эффективно использовать бюджетные средства, организовывать научные исследования, вести подготовку кадров будущих эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>