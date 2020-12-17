https://ria.ru/20201217/mironov-1589706509.html

Миронов предложил вернуть санэпидслужбы в подчинение Минздрава

Миронов предложил вернуть санэпидслужбы в подчинение Минздрава

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о реформе санэпидслужбы, предложил вернуться к формату,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:58

2020-12-17T14:58

2020-12-17T14:58

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

здоровье - общество

сергей миронов

справедливая россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

владимир путин

ссср

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о реформе санэпидслужбы, предложил вернуться к формату, который действовал во времена СССР, когда они подчинялись Минздраву, а главный государственный санитарный врач был замминистра здравоохранения.В ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил о необходимости реформы санитарно-эпидемиологической службы.Политик считает, что отрывать противоэпидемиологическую деятельность от общей задачи охраны здоровья в корне неправильно, подобное положение наносит ущерб и тому, и другому направлению.Лидер эсеров заявил, что настало время "вернуться к этой системе". Такой подход, по словам Миронова, позволит, в том числе, более эффективно использовать бюджетные средства, организовывать научные исследования, вести подготовку кадров будущих эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Россия оказалось первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину" Пресс-конференция Путина 2020-12-17T14:58 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, ссср