Минздрав не нашел врача, пожаловавшегося Путину на невыплаты
23:33 17.12.2020 (обновлено: 23:50 17.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Тверской области завершило проверку после обращения врача на пресс-конференции Владимира Путина, сообщил глава ведомства Сергей Козлов в эфире телеканала Россия-24.
Ранее волонтер из колл-центра сообщил, что из инфекционной больницы в Твери поступила жалоба, что работающим в красной зоне врачам якобы не платят с сентября.
Вчера, 17:57О мате, Навальном и Конституции: яркие моменты пресс-конференции ПутинаБольшая пресс-конференция Путина в этом году длилась четыре часа 34 минуты. Было задано более 60 вопросов, которые касались пандемии коронавируса, реформы здравоохранения, состояния экономики России, международных отношений и других важных тем.
Как рассказал Козлов, по результатам проверки не было обнаружено жалоб о невыплатах. Также не удалось найти и самого врача, обратившегося к главе государства.
"Было внимательно изучено данное обращение. К сожалению, номера инфекционной больницы в обращении не было, но Минздрав оперативно изучил информацию по всем нашим учреждениям", — сказал он
Также в эфире Россия-24 медик, который работает в одной из инфекционных больниц Тверской области, подтвердил, что никаких трудностей с начислением заработной платы и компенсаций не возникало.
Ранее следственное управление СК по Тверской области сообщило о начале проверки, связанной с "невыплатами" компенсаций за работу с ковид-пациентами медикам инфекционной больницы в регионе.