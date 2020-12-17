https://ria.ru/20201217/minzdrav-1589818485.html

Минздрав не нашел врача, пожаловавшегося Путину на невыплаты

Минздрав не нашел врача, пожаловавшегося Путину на невыплаты

Министерство здравоохранения Тверской области завершило проверку после обращения врача на пресс-конференции Владимира Путина, сообщил глава ведомства Сергей... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T23:33

2020-12-17T23:33

2020-12-17T23:50

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

тверская область

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Тверской области завершило проверку после обращения врача на пресс-конференции Владимира Путина, сообщил глава ведомства Сергей Козлов в эфире телеканала Россия-24.Ранее волонтер из колл-центра сообщил, что из инфекционной больницы в Твери поступила жалоба, что работающим в красной зоне врачам якобы не платят с сентября.Как рассказал Козлов, по результатам проверки не было обнаружено жалоб о невыплатах. Также не удалось найти и самого врача, обратившегося к главе государства. Также в эфире Россия-24 медик, который работает в одной из инфекционных больниц Тверской области, подтвердил, что никаких трудностей с начислением заработной платы и компенсаций не возникало.Ранее следственное управление СК по Тверской области сообщило о начале проверки, связанной с "невыплатами" компенсаций за работу с ковид-пациентами медикам инфекционной больницы в регионе.

https://ria.ru/20201217/o-russkom-mate-navalnom-i-konstitutsii-samye-yarkie-momenty-press-konferentsii-putina-1589764718.html

тверская область

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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, тверская область