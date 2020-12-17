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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/minzdrav-1589818485.html
Минздрав не нашел врача, пожаловавшегося Путину на невыплаты
Минздрав не нашел врача, пожаловавшегося Путину на невыплаты
Министерство здравоохранения Тверской области завершило проверку после обращения врача на пресс-конференции Владимира Путина, сообщил глава ведомства Сергей... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T23:33
2020-12-17T23:50
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
тверская область
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Тверской области завершило проверку после обращения врача на пресс-конференции Владимира Путина, сообщил глава ведомства Сергей Козлов в эфире телеканала Россия-24.Ранее волонтер из колл-центра сообщил, что из инфекционной больницы в Твери поступила жалоба, что работающим в красной зоне врачам якобы не платят с сентября.Как рассказал Козлов, по результатам проверки не было обнаружено жалоб о невыплатах. Также не удалось найти и самого врача, обратившегося к главе государства. Также в эфире Россия-24 медик, который работает в одной из инфекционных больниц Тверской области, подтвердил, что никаких трудностей с начислением заработной платы и компенсаций не возникало.Ранее следственное управление СК по Тверской области сообщило о начале проверки, связанной с "невыплатами" компенсаций за работу с ковид-пациентами медикам инфекционной больницы в регионе.
https://ria.ru/20201217/o-russkom-mate-navalnom-i-konstitutsii-samye-yarkie-momenty-press-konferentsii-putina-1589764718.html
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, тверская область

Минздрав не нашел врача, пожаловавшегося Путину на невыплаты

23:33 17.12.2020 (обновлено: 23:50 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Тверской области завершило проверку после обращения врача на пресс-конференции Владимира Путина, сообщил глава ведомства Сергей Козлов в эфире телеканала Россия-24.
Ранее волонтер из колл-центра сообщил, что из инфекционной больницы в Твери поступила жалоба, что работающим в красной зоне врачам якобы не платят с сентября.
О русском мате, Навальном и конституции: самые яркие моменты пресс-конференции Путина - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 17:57
О мате, Навальном и Конституции: яркие моменты пресс-конференции ПутинаБольшая пресс-конференция Путина в этом году длилась четыре часа 34 минуты. Было задано более 60 вопросов, которые касались пандемии коронавируса, реформы здравоохранения, состояния экономики России, международных отношений и других важных тем.
Как рассказал Козлов, по результатам проверки не было обнаружено жалоб о невыплатах. Также не удалось найти и самого врача, обратившегося к главе государства.
"Было внимательно изучено данное обращение. К сожалению, номера инфекционной больницы в обращении не было, но Минздрав оперативно изучил информацию по всем нашим учреждениям", — сказал он
Также в эфире Россия-24 медик, который работает в одной из инфекционных больниц Тверской области, подтвердил, что никаких трудностей с начислением заработной платы и компенсаций не возникало.
Ранее следственное управление СК по Тверской области сообщило о начале проверки, связанной с "невыплатами" компенсаций за работу с ковид-пациентами медикам инфекционной больницы в регионе.
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Здоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинТверская область
 
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