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В России продлили сроки временного проживания мигрантов
В России продлили сроки временного проживания мигрантов
Сроки временного проживания мигрантов в России в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции продлены до 15 июня 2021 года, соответствующий указ президента... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:20
2020-12-17T12:20
2020-12-17T12:24
владимир путин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сроки временного проживания мигрантов в России в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции продлены до 15 июня 2021 года, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество