В России продлили сроки временного проживания мигрантов

"Внести в указ президента РФ от 18 апреля 2020 года №274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"... следующие изменения: а) в пункте 1: в абзаце первом слова "по 15 декабря 2020 года" заменить словами "по 15 июня 2021 года", - говорится в документе.