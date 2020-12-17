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Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз

Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз

Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:25

2020-12-17T12:25

2020-12-17T12:46

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

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здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Быстро достаточно развернули производство средств индивидуальной защиты, костюмов и так далее, необходимых средств для обработки помещения. В некоторых случая не просто в разы, но, скажем, масок, которые всем надоели, мы их производство увеличили в 20 раз, такое редко где бывает", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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