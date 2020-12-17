Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/maski-1589653800.html
Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз
Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз
Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:25
2020-12-17T12:46
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240702_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1ed0d90a92d55c78a78f683f759152ca.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Быстро достаточно развернули производство средств индивидуальной защиты, костюмов и так далее, необходимых средств для обработки помещения. В некоторых случая не просто в разы, но, скажем, масок, которые всем надоели, мы их производство увеличили в 20 раз, такое редко где бывает", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240702_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c5e3cd49b5e78269799866c482afcc0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз

12:25 17.12.2020 (обновлено: 12:46 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПятислойные медицинские маски, произведенные в цехе компании Argentera Medicals в Новосибирске
Пятислойные медицинские маски, произведенные в цехе компании Argentera Medicals в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
"Быстро достаточно развернули производство средств индивидуальной защиты, костюмов и так далее, необходимых средств для обработки помещения. В некоторых случая не просто в разы, но, скажем, масок, которые всем надоели, мы их производство увеличили в 20 раз, такое редко где бывает", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
Лента новостейМолния