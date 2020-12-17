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Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз
Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз
Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:25
2020-12-17T12:25
2020-12-17T12:46
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Производство масок в России в пандемию увеличилось в 20 раз, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Быстро достаточно развернули производство средств индивидуальной защиты, костюмов и так далее, необходимых средств для обработки помещения. В некоторых случая не просто в разы, но, скажем, масок, которые всем надоели, мы их производство увеличили в 20 раз, такое редко где бывает", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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