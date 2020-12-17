https://ria.ru/20201217/maska-1589629392.html

Врачи рассказали, чем грозит неправильное ношение масок

Врачи рассказали, чем грозит неправильное ношение масок

Людям, имеющим проблемы с кожей, а также страдающим аллергией, необходимо тщательно соблюдать правила ношения масок, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:49

2020-12-17T10:49

2020-12-17T10:49

распространение нового коронавируса

инна петросова

елена белова

медицинские маски

рбк (медиагруппа)

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Людям, имеющим проблемы с кожей, а также страдающим аллергией, необходимо тщательно соблюдать правила ношения масок, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом рассказали РБК эксперты-дерматологи.Врач-дерматовенеролог ГБУЗ "МНПЦДК ДЗМ" Людмила Анохина посоветовала не носить одну и ту же одноразовую маску в течение дня: ее нужно менять раз в два-два с половиной часа. Кроме того, следует остерегаться окрашенных масок. В противном случае все это может спровоцировать воспаление.Если в маске скопился конденсат или появилась излишняя влага, то нужно сменить ее, не дожидаясь истечения двух часов. Влажная среда, как пояснила специалист, является отличным условием для развития бактерий. Кроме того, она посоветовала отказаться от жирного крема или слишком плотного тонального средства, чтобы не забивать поры. Также она рекомендовала чаще увлажнять кожу.Врач-дерматолог Инна Петросова рассказала, что проблемы в виде сухости и раздражения кожи, а также высыпаний, возникают у людей при неправильном ношении маски."Люди спускают маску на подбородок, где происходит еще больше давления, и носят ее таким образом долгое время", — заявила она. Она предложила снимать маску с лица, а не сдвигать ее. Кроме того, она тогда согласилась с мнением, что из-за скопившейся влажности маску надо чаще менять.Врач-дерматолог Татьяна Егорова пояснила, что ношение маски поверх косметики приводит к закупорке пор. Медик посоветовала тщательно умываться и очищать лицо от косметики, а также постоянно менять одноразовые маски и стирать тканевые. Также, по ее словам, можно отказаться от использования пудры и тональной основы.Ранее врач-инфекционист Елена Белова рассказала, что надевать маску на улице нужно только при большом скоплении людей. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589507264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инна петросова, елена белова, медицинские маски, рбк (медиагруппа), общество