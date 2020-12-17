https://ria.ru/20201217/markirovka-1589678046.html

Правительство установило сроки начала маркировки молочной продукции

Правительство установило сроки начала маркировки молочной продукции

Правительство утвердило новые сроки введения обязательной маркировки молочной продукции в России: для сыра и мороженого она начнется 1 июня 2021 года, для... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:35

2020-12-17T13:35

2020-12-17T14:50

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство утвердило новые сроки введения обязательной маркировки молочной продукции в России: для сыра и мороженого она начнется 1 июня 2021 года, для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток - 1 сентября, а для продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно - 1 декабря будущего года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Согласно прежней версии документа, маркировка отдельных видов молочной продукции должна была начаться 20 января, а для остальных - не позднее 1 октября 2021 года.Согласно подписанному распоряжению, маркировка молочной продукции не будет распространяться на продукты, нетто-масса которых составляет 30 граммов и менее; на продукты, упакованные непромышленным способом в магазинах; а также на детское питание для детей до 3 лет и специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание.Сроки, которые указаны в распоряжении, совпадают с озвученными Минпромторгом РФ в конце ноября. Замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Олег Тухватуллин тогда также указывал, что сведения о выводе продукции из оборота планировалось начать передавать с 1 декабря 2021 года.По его словам, учет маркированных партий продукции предполагалось ввести с 1 июня 2022 года, а поштучную прослеживаемость - с 1 декабря 2023 года. В России в настоящее время проходит эксперимент по маркировке молочной продукции, он начался 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря текущего года.

https://ria.ru/20201217/velosipedy-1589679312.html

https://ria.ru/20201216/markirovka-1589465681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика