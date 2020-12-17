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Правительство установило сроки начала маркировки молочной продукции
Правительство установило сроки начала маркировки молочной продукции
Правительство утвердило новые сроки введения обязательной маркировки молочной продукции в России: для сыра и мороженого она начнется 1 июня 2021 года, для... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:35
2020-12-17T14:50
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство утвердило новые сроки введения обязательной маркировки молочной продукции в России: для сыра и мороженого она начнется 1 июня 2021 года, для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток - 1 сентября, а для продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно - 1 декабря будущего года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Согласно прежней версии документа, маркировка отдельных видов молочной продукции должна была начаться 20 января, а для остальных - не позднее 1 октября 2021 года.Согласно подписанному распоряжению, маркировка молочной продукции не будет распространяться на продукты, нетто-масса которых составляет 30 граммов и менее; на продукты, упакованные непромышленным способом в магазинах; а также на детское питание для детей до 3 лет и специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание.Сроки, которые указаны в распоряжении, совпадают с озвученными Минпромторгом РФ в конце ноября. Замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Олег Тухватуллин тогда также указывал, что сведения о выводе продукции из оборота планировалось начать передавать с 1 декабря 2021 года.По его словам, учет маркированных партий продукции предполагалось ввести с 1 июня 2022 года, а поштучную прослеживаемость - с 1 декабря 2023 года. В России в настоящее время проходит эксперимент по маркировке молочной продукции, он начался 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря текущего года.
https://ria.ru/20201217/velosipedy-1589679312.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Правительство установило сроки начала маркировки молочной продукции

13:35 17.12.2020 (обновлено: 14:50 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТвердый козий сыр, изготовленный в селе Надежда Ставропольского края
Твердый козий сыр, изготовленный в селе Надежда Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство утвердило новые сроки введения обязательной маркировки молочной продукции в России: для сыра и мороженого она начнется 1 июня 2021 года, для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток - 1 сентября, а для продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно - 1 декабря будущего года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Согласно прежней версии документа, маркировка отдельных видов молочной продукции должна была начаться 20 января, а для остальных - не позднее 1 октября 2021 года.
Велопарковка городского общественного проката велосипедов в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Правительство внесло велосипеды в перечь товаров обязательной маркировки
Согласно подписанному распоряжению, маркировка молочной продукции не будет распространяться на продукты, нетто-масса которых составляет 30 граммов и менее; на продукты, упакованные непромышленным способом в магазинах; а также на детское питание для детей до 3 лет и специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание.
"Обозначенные сроки - это результат конструктивного диалога с бизнес-сообществом, направленного на более комфортные условия перехода на работу с маркированной продукцией. На 14 декабря в системе маркировки зарегистрировалось более 8,3 тысячи участников оборота молочной продукции", - сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).
Сроки, которые указаны в распоряжении, совпадают с озвученными Минпромторгом РФ в конце ноября. Замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Олег Тухватуллин тогда также указывал, что сведения о выводе продукции из оборота планировалось начать передавать с 1 декабря 2021 года.
По его словам, учет маркированных партий продукции предполагалось ввести с 1 июня 2022 года, а поштучную прослеживаемость - с 1 декабря 2023 года. В России в настоящее время проходит эксперимент по маркировке молочной продукции, он начался 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря текущего года.
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