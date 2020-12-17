https://ria.ru/20201217/malchik-1589816245.html
В Ставропольском крае пропал мальчик
В Ставропольском крае пропал мальчик
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика 2007 года рождения в Ставропольском крае, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T22:53
2020-12-17T22:53
2020-12-17T22:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 17 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика 2007 года рождения в Ставропольском крае, сообщает следственное управление СК по региону.По данным следствия, вечером 13 декабря текущего года он ушел из дома в Ставрополе и не вернулся.Следователи СК просят сообщить информацию о местонахождении мальчика.
https://ria.ru/20201214/malchik-1589085417.html
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