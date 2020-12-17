https://ria.ru/20201217/malchik-1589816245.html

В Ставропольском крае пропал мальчик

В Ставропольском крае пропал мальчик

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика 2007 года рождения в Ставропольском крае, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T22:53

2020-12-17T22:53

2020-12-17T22:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

ставрополь

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 17 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика 2007 года рождения в Ставропольском крае, сообщает следственное управление СК по региону.По данным следствия, вечером 13 декабря текущего года он ушел из дома в Ставрополе и не вернулся.Следователи СК просят сообщить информацию о местонахождении мальчика.

https://ria.ru/20201214/malchik-1589085417.html

россия

ставропольский край

ставрополь

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россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, происшествия