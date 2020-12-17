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В Ставропольском крае пропал мальчик
В Ставропольском крае пропал мальчик
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика 2007 года рождения в Ставропольском крае, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T22:53
2020-12-17T22:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 17 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика 2007 года рождения в Ставропольском крае, сообщает следственное управление СК по региону.По данным следствия, вечером 13 декабря текущего года он ушел из дома в Ставрополе и не вернулся.Следователи СК просят сообщить информацию о местонахождении мальчика.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, происшествия

В Ставропольском крае пропал мальчик

22:53 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 17 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика 2007 года рождения в Ставропольском крае, сообщает следственное управление СК по региону.

"Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего ... 2007 года рождения по статье УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 13 декабря текущего года он ушел из дома в Ставрополе и не вернулся.

"Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, полосатую кофту, синие джинсы, белые кроссовки", - отмечено в сообщении.

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Следователи СК просят сообщить информацию о местонахождении мальчика.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайСтавропольПроисшествия
 
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