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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201217/lukashenko-1589693202.html
Лукашенко: если папа римский заболеет, в Минске готовы его лечить
Лукашенко: если папа римский заболеет, в Минске готовы его лечить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти передал пожелания крепкого здоровья РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:17
2020-12-17T16:41
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
александр лукашенко
белоруссия
ватикан
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МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти передал пожелания крепкого здоровья папе римскому Франциску, при этом с юмором отметил, что, если понтифик заболеет, в Минске готовы его принять на лечение.Как передает госагентство Белта, Гуджеротти прибыл в Минск как спецпосланник папы римского. Ранее, в 2011-2015 годах, иерарх занимал должность апостольского нунция в Белоруссии.В частности, на встрече Лукашенко попросил Гуджеротти передать понтифику самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания крепкого здоровья. "Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники — болеть нам некогда. Но, если что, сразу к нам", — с юмором отметил глава государства.Архиепископ, со своей стороны, заверил, что обязательно передаст эти слова папе римскому. Он добавил, что глава католической церкви хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные мероприятия пока не позволяют это сделать.Как отметил Лукашенко, он очень рад, что понтифик направил в Белоруссию своего спецпосланника. "Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний папа римский Франциск, с моей точки зрения, — это народный человек. Это меня очень прельщает", — заявил он.Белорусский лидер также поблагодарил Гуджеротти за приезд, назвал его визит в Минск хорошим знаком. В начале ноября Лукашенко, принимая верительные грамоты у апостольского нунция Анте Йозича, заявил, что рассчитывает на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе. Между тем накануне во время встречи с предстоятелем Белорусской православной церкви Лукашенко напомнил о ситуации с главой Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии Тадеушем Кондрусевичем, заявив, что он "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Лукашенко отметил также, что не против возможного визита папы римского в страну, но среди конфессий должно быть согласие по этой теме, в частности со стороны православной церкви, а саму тему визита не надо разыгрывать в политической игре.Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. В октябре Кондрусевич обсудил во время своего визита в Ватикан возвращение в Белоруссию, Святой престол прилагает максимум усилий, чтобы помочь ему в этом, сообщала РКЦ в республике.
https://ria.ru/20200901/kondrusevich-1576580119.html
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578035703.html
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новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), александр лукашенко, белоруссия, ватикан

Лукашенко: если папа римский заболеет, в Минске готовы его лечить

14:17 17.12.2020 (обновлено: 16:41 17.12.2020)
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
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МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти передал пожелания крепкого здоровья папе римскому Франциску, при этом с юмором отметил, что, если понтифик заболеет, в Минске готовы его принять на лечение.
Как передает госагентство Белта, Гуджеротти прибыл в Минск как спецпосланник папы римского. Ранее, в 2011-2015 годах, иерарх занимал должность апостольского нунция в Белоруссии.
В частности, на встрече Лукашенко попросил Гуджеротти передать понтифику самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания крепкого здоровья. "Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники — болеть нам некогда. Но, если что, сразу к нам", — с юмором отметил глава государства.
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Архиепископ, со своей стороны, заверил, что обязательно передаст эти слова папе римскому. Он добавил, что глава католической церкви хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные мероприятия пока не позволяют это сделать.
Как отметил Лукашенко, он очень рад, что понтифик направил в Белоруссию своего спецпосланника. "Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний папа римский Франциск, с моей точки зрения, — это народный человек. Это меня очень прельщает", — заявил он.
Белорусский лидер также поблагодарил Гуджеротти за приезд, назвал его визит в Минск хорошим знаком.

"Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть", — добавил глава государства.

В начале ноября Лукашенко, принимая верительные грамоты у апостольского нунция Анте Йозича, заявил, что рассчитывает на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе. Между тем накануне во время встречи с предстоятелем Белорусской православной церкви Лукашенко напомнил о ситуации с главой Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии Тадеушем Кондрусевичем, заявив, что он "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Лукашенко отметил также, что не против возможного визита папы римского в страну, но среди конфессий должно быть согласие по этой теме, в частности со стороны православной церкви, а саму тему визита не надо разыгрывать в политической игре.
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Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. В октябре Кондрусевич обсудил во время своего визита в Ватикан возвращение в Белоруссию, Святой престол прилагает максимум усилий, чтобы помочь ему в этом, сообщала РКЦ в республике.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Александр ЛукашенкоБелоруссияВатикан
 
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