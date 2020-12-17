https://ria.ru/20201217/lukashenko-1589693202.html

Лукашенко: если папа римский заболеет, в Минске готовы его лечить

Лукашенко: если папа римский заболеет, в Минске готовы его лечить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти передал пожелания крепкого здоровья РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:17

2020-12-17T14:17

2020-12-17T16:41

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

франциск (хорхе марио бергольо)

александр лукашенко

белоруссия

ватикан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577641931_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e7d976bc2c32769e0c4967f4e1209395.jpg

МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти передал пожелания крепкого здоровья папе римскому Франциску, при этом с юмором отметил, что, если понтифик заболеет, в Минске готовы его принять на лечение.Как передает госагентство Белта, Гуджеротти прибыл в Минск как спецпосланник папы римского. Ранее, в 2011-2015 годах, иерарх занимал должность апостольского нунция в Белоруссии.В частности, на встрече Лукашенко попросил Гуджеротти передать понтифику самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания крепкого здоровья. "Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники — болеть нам некогда. Но, если что, сразу к нам", — с юмором отметил глава государства.Архиепископ, со своей стороны, заверил, что обязательно передаст эти слова папе римскому. Он добавил, что глава католической церкви хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные мероприятия пока не позволяют это сделать.Как отметил Лукашенко, он очень рад, что понтифик направил в Белоруссию своего спецпосланника. "Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний папа римский Франциск, с моей точки зрения, — это народный человек. Это меня очень прельщает", — заявил он.Белорусский лидер также поблагодарил Гуджеротти за приезд, назвал его визит в Минск хорошим знаком. В начале ноября Лукашенко, принимая верительные грамоты у апостольского нунция Анте Йозича, заявил, что рассчитывает на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе. Между тем накануне во время встречи с предстоятелем Белорусской православной церкви Лукашенко напомнил о ситуации с главой Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии Тадеушем Кондрусевичем, заявив, что он "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Лукашенко отметил также, что не против возможного визита папы римского в страну, но среди конфессий должно быть согласие по этой теме, в частности со стороны православной церкви, а саму тему визита не надо разыгрывать в политической игре.Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. В октябре Кондрусевич обсудил во время своего визита в Ватикан возвращение в Белоруссию, Святой престол прилагает максимум усилий, чтобы помочь ему в этом, сообщала РКЦ в республике.

https://ria.ru/20200901/kondrusevich-1576580119.html

https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578035703.html

белоруссия

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), александр лукашенко, белоруссия, ватикан