https://ria.ru/20201217/lokdaun-1589645035.html

В ВОЗ раскритиковали введение полного локдауна на Украине

В ВОЗ раскритиковали введение полного локдауна на Украине

Полный локдаун на Украине не является лучшим решением в борьбе с коронавирусом, ограничения важны, но важнее их соблюдение, заявил директор Европейского... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:54

2020-12-17T11:54

2020-12-17T11:54

распространение нового коронавируса

ханс клюге

коронавирус covid-19

воз

украина

в мире

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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Полный локдаун на Украине не является лучшим решением в борьбе с коронавирусом, ограничения важны, но важнее их соблюдение, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.Клюге находится с официальным визитом на Украине. Кабмин Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры."Я думаю, что сейчас мы все еще в разгаре пандемии… В марте и апреле ситуация была несколько иной. Тогда мы говорили о локдауне. Мы значительно сократили влияние вируса, но, к сожалению, локдаун нанес ущерб многим людям. Теперь мы стали намного более искушенными в наших знаниях и использовали то, что мы называем многоуровневым подходом. То есть с каждым разом мы применяем более строгие подходы, а не "все или ничего"… Так что если у вас полный локдаун, это абсолютно не лучшая ситуация", - заявил Клюге в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в четверг.По его словам, полный локдаун не учитывал потребности разных категорий людей. Клюге сказал, что главное - не жесткость ограничительных мер, а их безусловное соблюдение."Люди теряют доход. Им нужна макроэкономическая поддержка. Далее, если школы закроются, то дети с инвалидностью не смогут воспользоваться цифровым инструментарием. И люди с другими заболеваниями, такими как рак, сердечно-сосудистыми заболеваниями, тоже нуждаются в лечении. Вот почему более мягкий, постепенный подход лучше", - добавил он.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время пандемии на Украине заболели 931 751 человек, выздоровели 548 356 человек, летальных случаев - 15 996.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/ukraina-1589029372.html

https://ria.ru/20201215/germaniya-1589255780.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханс клюге, коронавирус covid-19, воз, украина, в мире