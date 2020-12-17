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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/lokdaun-1589645035.html
В ВОЗ раскритиковали введение полного локдауна на Украине
В ВОЗ раскритиковали введение полного локдауна на Украине
Полный локдаун на Украине не является лучшим решением в борьбе с коронавирусом, ограничения важны, но важнее их соблюдение, заявил директор Европейского... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:54
2020-12-17T11:54
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Полный локдаун на Украине не является лучшим решением в борьбе с коронавирусом, ограничения важны, но важнее их соблюдение, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.Клюге находится с официальным визитом на Украине. Кабмин Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры."Я думаю, что сейчас мы все еще в разгаре пандемии… В марте и апреле ситуация была несколько иной. Тогда мы говорили о локдауне. Мы значительно сократили влияние вируса, но, к сожалению, локдаун нанес ущерб многим людям. Теперь мы стали намного более искушенными в наших знаниях и использовали то, что мы называем многоуровневым подходом. То есть с каждым разом мы применяем более строгие подходы, а не "все или ничего"… Так что если у вас полный локдаун, это абсолютно не лучшая ситуация", - заявил Клюге в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в четверг.По его словам, полный локдаун не учитывал потребности разных категорий людей. Клюге сказал, что главное - не жесткость ограничительных мер, а их безусловное соблюдение."Люди теряют доход. Им нужна макроэкономическая поддержка. Далее, если школы закроются, то дети с инвалидностью не смогут воспользоваться цифровым инструментарием. И люди с другими заболеваниями, такими как рак, сердечно-сосудистыми заболеваниями, тоже нуждаются в лечении. Вот почему более мягкий, постепенный подход лучше", - добавил он.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время пандемии на Украине заболели 931 751 человек, выздоровели 548 356 человек, летальных случаев - 15 996.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201213/ukraina-1589029372.html
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ханс клюге, коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

В ВОЗ раскритиковали введение полного локдауна на Украине

11:54 17.12.2020
 
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Полный локдаун на Украине не является лучшим решением в борьбе с коронавирусом, ограничения важны, но важнее их соблюдение, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Клюге находится с официальным визитом на Украине. Кабмин Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.
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"Я думаю, что сейчас мы все еще в разгаре пандемии… В марте и апреле ситуация была несколько иной. Тогда мы говорили о локдауне. Мы значительно сократили влияние вируса, но, к сожалению, локдаун нанес ущерб многим людям. Теперь мы стали намного более искушенными в наших знаниях и использовали то, что мы называем многоуровневым подходом. То есть с каждым разом мы применяем более строгие подходы, а не "все или ничего"… Так что если у вас полный локдаун, это абсолютно не лучшая ситуация", - заявил Клюге в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в четверг.
По его словам, полный локдаун не учитывал потребности разных категорий людей. Клюге сказал, что главное - не жесткость ограничительных мер, а их безусловное соблюдение.
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"Люди теряют доход. Им нужна макроэкономическая поддержка. Далее, если школы закроются, то дети с инвалидностью не смогут воспользоваться цифровым инструментарием. И люди с другими заболеваниями, такими как рак, сердечно-сосудистыми заболеваниями, тоже нуждаются в лечении. Вот почему более мягкий, постепенный подход лучше", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время пандемии на Украине заболели 931 751 человек, выздоровели 548 356 человек, летальных случаев - 15 996.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
 
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