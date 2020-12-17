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Путин: все иностранные лидеры решают задачи своих стран

Путин: все иностранные лидеры решают задачи своих стран

Президент России Владимир Путин не делит своих зарубежных коллег по принципу удобных, приятных или неприятных партнеров: они все нацелены на решение задач своих РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:15

2020-12-17T14:15

2020-12-17T15:45

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не делит своих зарубежных коллег по принципу удобных, приятных или неприятных партнеров: они все нацелены на решение задач своих стран, об этом он сказал в ходе большой пресс-конференции."Известная сентенция: нет там хороших, плохих. Есть интересы национальные. И у меня то же самое ", - добавил российский лидер.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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