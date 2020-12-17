Путин: все иностранные лидеры решают задачи своих стран
"По поводу удобных, приятных, неприятных партнеров, но нет таких. И мне нет необходимости никому никаких уроков давать, все люди очень грамотные. Поверьте мне, люди очень высокого класса подготовки. Все они нацелены на решение тех задач, которые стоят перед их станами и, прежде всего, это так. Разными методами, но тем не менее", - ответил он на соответствующий вопрос.
Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.
Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.
Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.
Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.
Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.
Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.
Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.
Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.
Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.
Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.
Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.
Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.
В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.
В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.
Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.
Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.
Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.
Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.
Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.
Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.
По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.
По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.
Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.
Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.
Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".
Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".
Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.
Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.
Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.
Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.
Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.
Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.
Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.
Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.
В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.
Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.
Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.
Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.
По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.
Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.
Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".
Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.