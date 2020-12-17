https://ria.ru/20201217/lg-1589639750.html

LG показала 16-дюймовый ноутбук с рекордными характеристиками

LG показала 16-дюймовый ноутбук с рекордными характеристиками

Южнокорейский производитель электроники LG представил лэптоп Gram 16, который пришел на смену модели 15. Устройство презентовали на официальном YouTube-канале... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:31

2020-12-17T11:31

2020-12-17T11:31

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Южнокорейский производитель электроники LG представил лэптоп Gram 16, который пришел на смену модели 15. Устройство презентовали на официальном YouTube-канале компании.Новый LG Gram 16 получил дисплей с соотношением сторон 16:10 при разрешении 2560 x 1600 пикселей. По габаритам ноутбук остался в размерах 15-дюймовой модели, а вот по массе является рекордсменом в классе — лэптоп весит всего 1,2 килограмма.За производительность в Gram 16 могут отвечать два процессора, выполненные на платформе Intel Tiger Lake: Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7. Оперативной памяти на выбор 8 или 16 ГБ, а объем накопителя PCIe NVMe может достигать до 1 ТБ. Обработка графики лежит на интегрированном ускорителе Intel Iris Xe.Ноутбук предлагается в черном, белом и серебристом корпусе. Для Южной Кореи LG Gram 16 станет доступен уже в январе 2021 года, о выпуске во всем мире пока не сообщается, как и о цене лэптопа-рекордсмена.

https://ria.ru/20201105/lg-1583132134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютеры, windows 10, lg electronics, технологии