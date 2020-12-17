https://ria.ru/20201217/lenoblast-1589770699.html

МСП Ленобласти заключили 98 новых экспортных контрактов в этом году

МСП Ленобласти заключили 98 новых экспортных контрактов в этом году

В 2020 году 63 малых и средних предприятия (МСП) Ленинградской области заключили 98 новых экспортных контрактов, общий объем поддержанного экспорта за год... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:15

2020-12-17T18:15

2020-12-17T18:15

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. В 2020 году 63 малых и средних предприятия (МСП) Ленинградской области заключили 98 новых экспортных контрактов, общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 миллиона долларов при плановом показателе в 14 миллионов долларов США, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, из 63 компаний, которым Центр поддержки экспорта Ленинградской области в 2020 году помог выйти на экспорт, 17 предприятий ранее не осуществляли внешнеэкономическую деятельность."Малые предприятия Ленинградской области заключили 98 контрактов на экспорт продукции в 27 стран, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. В частности, 30 контрактов было заключено на поставку продукции лесопромышленного комплекса, 23 — на товары областного агропрома, 15 — оборудования и приборов, семь — на товары легкой промышленности из Ленинградской области", — уточнил собеседник агенnства.Самые крупные контракты были заключены на поставку пиломатериалов в Швейцарию и Китай, удобрений в Республику Того, заводского комплекса по переработке шин в Казахстан, ферментированного иван-чая в Германию и батончиков-мюсли в Китай.

https://ria.ru/20201217/podderzhka-1589628453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика