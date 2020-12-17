https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589804613.html

На амбулаторное лечение COVID-19 в России выделили 2,78 миллиарда рублей

На амбулаторное лечение COVID-19 в России выделили 2,78 миллиарда рублей

Правительство выделило 2,78 миллиарда рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T20:55

2020-12-17T20:55

2020-12-17T21:55

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Правительство выделило 2,78 миллиарда рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией.Распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что эти средства направят Минздраву из резервного фонда правительства для перечисления средств регионам.Лекарствами планируется обеспечить 353 961 пациента, уточняется в документе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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2020

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