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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589701808.html
СК проверит данные о доступности бесплатных лекарств в Рязанской области
СК проверит данные о доступности бесплатных лекарств в Рязанской области
Следствие проверяет информацию о том, что пациенты с COVID-19 в Рязанской области лечатся за свои деньги и не получают бесплатные лекарства, сообщила РИА... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:42
2020-12-17T16:07
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
рязанская область
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ВОРОНЕЖ, 17 дек — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о том, что пациенты с COVID-19 в Рязанской области лечатся за свои деньги и не получают бесплатные лекарства, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Суркова.В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина житель Рязанской области Владимир Коршунов пожаловался, что все его знакомые с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся за свои деньги, а бесплатные лекарства не доходят до жителей. Президент пообещал разобраться.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, рязанская область

СК проверит данные о доступности бесплатных лекарств в Рязанской области

14:42 17.12.2020 (обновлено: 16:07 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПивоваровМедицинская сестра раскладывает лекарства для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра раскладывает лекарства для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 дек — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о том, что пациенты с COVID-19 в Рязанской области лечатся за свои деньги и не получают бесплатные лекарства, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Суркова.
В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина житель Рязанской области Владимир Коршунов пожаловался, что все его знакомые с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся за свои деньги, а бесплатные лекарства не доходят до жителей. Президент пообещал разобраться.

"Все обстоятельства выясняются по поводу этого жителя и по поводу обеспечения лекарствами. Приняты меры по организации проверки, мы подключимся", — сказала Суркова.

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинРязанская область
 
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