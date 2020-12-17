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СК проверит данные о доступности бесплатных лекарств в Рязанской области
СК проверит данные о доступности бесплатных лекарств в Рязанской области
Следствие проверяет информацию о том, что пациенты с COVID-19 в Рязанской области лечатся за свои деньги и не получают бесплатные лекарства, сообщила РИА... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:42
2020-12-17T14:42
2020-12-17T16:07
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
рязанская область
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ВОРОНЕЖ, 17 дек — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о том, что пациенты с COVID-19 в Рязанской области лечатся за свои деньги и не получают бесплатные лекарства, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Суркова.В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина житель Рязанской области Владимир Коршунов пожаловался, что все его знакомые с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся за свои деньги, а бесплатные лекарства не доходят до жителей. Президент пообещал разобраться.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, рязанская область