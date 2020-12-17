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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589696152.html
Рязанский сенатор пообещал разобраться с наличием лекарств от COVID-19
Рязанский сенатор пообещал разобраться с наличием лекарств от COVID-19
Сенатор от исполнительной власти Рязанской области Игорь Морозов заявил РИА Новости, что все больные коронавирусной инфекцией в регионе обеспечены препаратами... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:26
2020-12-17T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь морозов
владимир путин
рязанская область
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сенатор от исполнительной власти Рязанской области Игорь Морозов заявил РИА Новости, что все больные коронавирусной инфекцией в регионе обеспечены препаратами за бюджетный счет, нужно разобраться с частным случаем, о котором рассказали президенту РФ Владимиру Путину.Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин ответил на вопрос жителя области Владимира Коршунова, который пожаловался, что все его знакомые с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся за свои деньги, а бесплатные лекарства не доходят до жителей. Президент пообещал разобраться в этой ситуации.По словам Морозова, система здравоохранения в регионе с первых дней пандемии коронавируса учитывала вновь возникшие угрозы, Рязанская область отреагировала на них "наилучшим образом".Медицинский университет региона также вовлечен в работу по противодействию коронавирусной инфекции - и студенты, и преподаватели, рассказал он.Кроме того, в Рязанской области создан оперативный штаб по противодействию распространению COVID, добавил он. "Вызывает удивление, почему такой вопрос нельзя было решить на уровне региона, зачем нужно было его поднимать на подобном уровне. Не нужно политизировать подобные ситуации, они решаются в спокойном, рабочем режиме", - отметил парламентарий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь морозов, владимир путин, рязанская область, общество

Рязанский сенатор пообещал разобраться с наличием лекарств от COVID-19

14:26 17.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПивоваровАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сенатор от исполнительной власти Рязанской области Игорь Морозов заявил РИА Новости, что все больные коронавирусной инфекцией в регионе обеспечены препаратами за бюджетный счет, нужно разобраться с частным случаем, о котором рассказали президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин ответил на вопрос жителя области Владимира Коршунова, который пожаловался, что все его знакомые с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся за свои деньги, а бесплатные лекарства не доходят до жителей. Президент пообещал разобраться в этой ситуации.
"В Рязанскую область все лекарства поставлены, все ковидные больные обеспечены препаратами за бюджетный счет", - сказал РИА Новости Морозов. Он подчеркнул, что "в данном конкретном, частном случае нужно разбираться".
По словам Морозова, система здравоохранения в регионе с первых дней пандемии коронавируса учитывала вновь возникшие угрозы, Рязанская область отреагировала на них "наилучшим образом".
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15 декабря, 14:26
Эксперт рассказал, ждать ли россиянам дефицита лекарств от COVID
Медицинский университет региона также вовлечен в работу по противодействию коронавирусной инфекции - и студенты, и преподаватели, рассказал он.
Кроме того, в Рязанской области создан оперативный штаб по противодействию распространению COVID, добавил он. "Вызывает удивление, почему такой вопрос нельзя было решить на уровне региона, зачем нужно было его поднимать на подобном уровне. Не нужно политизировать подобные ситуации, они решаются в спокойном, рабочем режиме", - отметил парламентарий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь МорозовВладимир ПутинРязанская областьОбщество
 
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