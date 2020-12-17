https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589696152.html

Рязанский сенатор пообещал разобраться с наличием лекарств от COVID-19

Рязанский сенатор пообещал разобраться с наличием лекарств от COVID-19

Сенатор от исполнительной власти Рязанской области Игорь Морозов заявил РИА Новости, что все больные коронавирусной инфекцией в регионе обеспечены препаратами... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:26

2020-12-17T14:26

2020-12-17T14:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

игорь морозов

владимир путин

рязанская область

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сенатор от исполнительной власти Рязанской области Игорь Морозов заявил РИА Новости, что все больные коронавирусной инфекцией в регионе обеспечены препаратами за бюджетный счет, нужно разобраться с частным случаем, о котором рассказали президенту РФ Владимиру Путину.Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин ответил на вопрос жителя области Владимира Коршунова, который пожаловался, что все его знакомые с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся за свои деньги, а бесплатные лекарства не доходят до жителей. Президент пообещал разобраться в этой ситуации.По словам Морозова, система здравоохранения в регионе с первых дней пандемии коронавируса учитывала вновь возникшие угрозы, Рязанская область отреагировала на них "наилучшим образом".Медицинский университет региона также вовлечен в работу по противодействию коронавирусной инфекции - и студенты, и преподаватели, рассказал он.Кроме того, в Рязанской области создан оперативный штаб по противодействию распространению COVID, добавил он. "Вызывает удивление, почему такой вопрос нельзя было решить на уровне региона, зачем нужно было его поднимать на подобном уровне. Не нужно политизировать подобные ситуации, они решаются в спокойном, рабочем режиме", - отметил парламентарий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/lekarstva-1589329116.html

рязанская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь морозов, владимир путин, рязанская область, общество