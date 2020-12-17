https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589687228.html

Росздравнадзор проверит обеспеченность лекарствами в Рязанской области

Росздравнадзор проверит обеспеченность лекарствами в Рязанской области

Росздравнадзор после слов президента РФ Владимира Путина проведет проверку по обращениям о необеспеченности пациентов с COVID-19 лекарствами в Рязанской... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:00

2020-12-17T14:00

2020-12-17T14:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

рязанская область

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Росздравнадзор после слов президента РФ Владимира Путина проведет проверку по обращениям о необеспеченности пациентов с COVID-19 лекарствами в Рязанской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заинтересовался, почему рязанские медики не получают доплат, а для больных с коронавирусом нет бесплатных лекарств, хотя деньги все регионы получили.По данным оперативного мониторинга ведомства, в Рязанской области в рамках организации лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов с COVID-19 заключено контрактов на закупку лекарств на 39 миллионов рублей."К настоящему времени регионом от поставщиков получено 41 тысяча упаковок, из которых с 18 ноября выдано лишь 4800 упаковок лекарств, которыми обеспечены 1860 пациентов", - уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/lekarstva-1589329116.html

рязанская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), рязанская область, общество