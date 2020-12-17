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Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти Легкоступовой
Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти Легкоступовой
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T22:22
2020-12-17T22:22
валентина легкоступова
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой, сообщается на сайте СК РФ.Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме. Следственный комитет организовал проверку. Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, в больницу Легкоступова поступила "в состоянии комы, у нее диагностировали субдуральное кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени"."В связи с обращением на имя главы ведомства дочери артистки с просьбой взять на контроль расследование обстоятельств смерти ее матери, Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход доследственной проверки, а также поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении информацию", - говорится в сообщении.Добавляется, что проведение проверки по факту смерти артистки продолжается, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.Валентина Легкоступова – эстрадная российская певица, родилась в Хабаровске в 1965 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского по классу скрипки, училась в Московском музыкально-педагогическом институте (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала у профессора Иосифа Кобзона.Впервые Легкоступова выступила на эстраде в 1985 году в Херсоне в сольном концерте с группой под управлением Сени Сон, в 1987 году исполнила песню "Ягода-малина", которая принесла ей большую популярность. С 1993 по 1995 год Легкоступова работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко. В августе 2016 года организовала Продюсерский центр Валентины Легкоступовой VL Music.
https://ria.ru/20201010/legkostupova-1579131439.html
https://ria.ru/20200917/legkostupova-1577371756.html
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валентина легкоступова, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти Легкоступовой

22:22 17.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой, сообщается на сайте СК РФ.
Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме. Следственный комитет организовал проверку. Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, в больницу Легкоступова поступила "в состоянии комы, у нее диагностировали субдуральное кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени".
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Адвокат рассказал о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
"В связи с обращением на имя главы ведомства дочери артистки с просьбой взять на контроль расследование обстоятельств смерти ее матери, Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход доследственной проверки, а также поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении информацию", - говорится в сообщении.
Добавляется, что проведение проверки по факту смерти артистки продолжается, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
Валентина Легкоступова – эстрадная российская певица, родилась в Хабаровске в 1965 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского по классу скрипки, училась в Московском музыкально-педагогическом институте (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала у профессора Иосифа Кобзона.
Впервые Легкоступова выступила на эстраде в 1985 году в Херсоне в сольном концерте с группой под управлением Сени Сон, в 1987 году исполнила песню "Ягода-малина", которая принесла ей большую популярность. С 1993 по 1995 год Легкоступова работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко. В августе 2016 года организовала Продюсерский центр Валентины Легкоступовой VL Music.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
 
Валентина ЛегкоступоваСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
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