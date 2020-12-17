На Волге шесть судов оказались в ледовом плену
11:41 17.12.2020 (обновлено: 14:45 17.12.2020)
© Фото : ГУМЧС России по Астраханской областиСуда застрявшие в ледяном плену на Волге в районе села Рассвет Наримановского района Астраханской области
© Фото : ГУМЧС России по Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. В Астраханской области шесть судов попали в ледовый плен на Волге, сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС.
По его словам, это произошло еще 11 декабря в районе села Рассвет Наримановского района. Сначала в ледяных торосах застряло судно "Жигулевск-1", на котором произошла течь первого и второго балластных отсеков. Через некоторое время там же оказалось судно "Криуша", груженое двумя тысячами тонн песка.
Позже выше села Рассвет застряли во льдах еще четыре теплохода, следующих в Иран с кукурузой и соей: "Сармов-3", "Волго-Балт-228", "Омский-103" и "Баку Скай".
Угрозы затопления судов нет, сказал представитель ГУ МЧС. Навигацию в этом районе закрыли из-за сложной ледовой обстановки. На помощь судам прибыли ледокол "Георгий Седов" и буксир ОТ-2032.
© Фото : ГУМЧС России по Астраханской областиСуда, застрявшие в ледяном плену на Волге в районе села Рассвет Наримановского района Астраханской области
© Фото : ГУМЧС России по Астраханской области
Суда, застрявшие в ледяном плену на Волге в районе села Рассвет Наримановского района Астраханской области