Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/led-1589642404.html
На Волге шесть судов оказались в ледовом плену
На Волге шесть судов оказались в ледовом плену
В Астраханской области шесть судов попали в ледовый плен на Волге, сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:41
2020-12-17T14:45
астраханская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589680576_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d6cb82a80acf04bdf287cb62f457c72.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. В Астраханской области шесть судов попали в ледовый плен на Волге, сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС.По его словам, это произошло еще 11 декабря в районе села Рассвет Наримановского района. Сначала в ледяных торосах застряло судно "Жигулевск-1", на котором произошла течь первого и второго балластных отсеков. Через некоторое время там же оказалось судно "Криуша", груженое двумя тысячами тонн песка.Позже выше села Рассвет застряли во льдах еще четыре теплохода, следующих в Иран с кукурузой и соей: "Сармов-3", "Волго-Балт-228", "Омский-103" и "Баку Скай".Угрозы затопления судов нет, сказал представитель ГУ МЧС. Навигацию в этом районе закрыли из-за сложной ледовой обстановки. На помощь судам прибыли ледокол "Георгий Седов" и буксир ОТ-2032.
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589680576_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9f29c862ddcdf971502ac37939c14bdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астраханская область, происшествия

На Волге шесть судов оказались в ледовом плену

11:41 17.12.2020 (обновлено: 14:45 17.12.2020)
 
© Фото : ГУМЧС России по Астраханской областиСуда застрявшие в ледяном плену на Волге в районе села Рассвет Наримановского района Астраханской области
Суда застрявшие в ледяном плену на Волге в районе села Рассвет Наримановского района Астраханской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : ГУМЧС России по Астраханской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. В Астраханской области шесть судов попали в ледовый плен на Волге, сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС.
По его словам, это произошло еще 11 декабря в районе села Рассвет Наримановского района. Сначала в ледяных торосах застряло судно "Жигулевск-1", на котором произошла течь первого и второго балластных отсеков. Через некоторое время там же оказалось судно "Криуша", груженое двумя тысячами тонн песка.
Позже выше села Рассвет застряли во льдах еще четыре теплохода, следующих в Иран с кукурузой и соей: "Сармов-3", "Волго-Балт-228", "Омский-103" и "Баку Скай".
Угрозы затопления судов нет, сказал представитель ГУ МЧС. Навигацию в этом районе закрыли из-за сложной ледовой обстановки. На помощь судам прибыли ледокол "Георгий Седов" и буксир ОТ-2032.
© Фото : ГУМЧС России по Астраханской областиСуда, застрявшие в ледяном плену на Волге в районе села Рассвет Наримановского района Астраханской области
Суда застрявшие в ледяном плену на Волге в районе села Рассвет Наримановского района Астраханской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : ГУМЧС России по Астраханской области
Суда, застрявшие в ледяном плену на Волге в районе села Рассвет Наримановского района Астраханской области
 
Астраханская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния