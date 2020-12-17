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На Волге шесть судов оказались в ледовом плену

На Волге шесть судов оказались в ледовом плену

В Астраханской области шесть судов попали в ледовый плен на Волге, сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:41

2020-12-17T11:41

2020-12-17T14:45

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. В Астраханской области шесть судов попали в ледовый плен на Волге, сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС.По его словам, это произошло еще 11 декабря в районе села Рассвет Наримановского района. Сначала в ледяных торосах застряло судно "Жигулевск-1", на котором произошла течь первого и второго балластных отсеков. Через некоторое время там же оказалось судно "Криуша", груженое двумя тысячами тонн песка.Позже выше села Рассвет застряли во льдах еще четыре теплохода, следующих в Иран с кукурузой и соей: "Сармов-3", "Волго-Балт-228", "Омский-103" и "Баку Скай".Угрозы затопления судов нет, сказал представитель ГУ МЧС. Навигацию в этом районе закрыли из-за сложной ледовой обстановки. На помощь судам прибыли ледокол "Георгий Седов" и буксир ОТ-2032.

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астраханская область, происшествия