https://ria.ru/20201217/kvartiry-1589811162.html
Власти Югры предложили выселять из квартир лишенных родительских прав
Власти Югры предложили выселять из квартир лишенных родительских прав
Жителей Ханты-Мансийского автономного округа, лишенных родительских прав, предлагается выселять из квартир, чтобы их дети при достижении совершеннолетия могли... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T21:47
2020-12-17T21:47
2020-12-17T21:47
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 дек - РИА Новости. Жителей Ханты-Мансийского автономного округа, лишенных родительских прав, предлагается выселять из квартир, чтобы их дети при достижении совершеннолетия могли проживать там самостоятельно, сообщила глава региона Наталья Комарова."Департаментом социального развития в целях совершенствования деятельности по защите жилищных прав детей разработана норма, позволяющая в судебном порядке добиться выселения лиц, лишенных родительских прав, из жилого помещения, в котором ранее проживал ребенок", - приводит слова Комаровой департамент общественных и внешних связей Югры.Она пояснила, что решение позволит ребенку при достижении совершеннолетия "вернуться в свое законное жилье без необходимости совместного проживания с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни".По информации департамента, соответствующие изменения в региональное законодательство одобрило окружное правительство. Документ направлен для рассмотрения депутатам регионального парламента. Согласно ему, лишенные родительских прав югорчане могут быть в судебном порядке выселены в иное жилое помещение по договору социального найма."Такое решение позволит расширить возможности и способы защиты жилищных прав юных жителей автономного округа", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20201201/priemnye-1587181898.html
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 дек - РИА Новости.
Жителей Ханты-Мансийского автономного округа
, лишенных родительских прав, предлагается выселять из квартир, чтобы их дети при достижении совершеннолетия могли проживать там самостоятельно, сообщила глава региона Наталья Комарова
.
"Департаментом социального развития в целях совершенствования деятельности по защите жилищных прав детей разработана норма, позволяющая в судебном порядке добиться выселения лиц, лишенных родительских прав, из жилого помещения, в котором ранее проживал ребенок", - приводит слова Комаровой департамент общественных и внешних связей Югры.
Она пояснила, что решение позволит ребенку при достижении совершеннолетия "вернуться в свое законное жилье без необходимости совместного проживания с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни".
По информации департамента, соответствующие изменения в региональное законодательство одобрило окружное правительство. Документ направлен для рассмотрения депутатам регионального парламента. Согласно ему, лишенные родительских прав югорчане могут быть в судебном порядке выселены в иное жилое помещение по договору социального найма.
"Такое решение позволит расширить возможности и способы защиты жилищных прав юных жителей автономного округа", - добавили в ведомстве.