https://ria.ru/20201217/kvartiry-1589811162.html

Власти Югры предложили выселять из квартир лишенных родительских прав

Власти Югры предложили выселять из квартир лишенных родительских прав

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа, лишенных родительских прав, предлагается выселять из квартир, чтобы их дети при достижении совершеннолетия могли... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T21:47

2020-12-17T21:47

2020-12-17T21:47

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155532/56/1555325689_0:253:3138:2018_1920x0_80_0_0_07e7421135656ff45d9c996c8100729e.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 дек - РИА Новости. Жителей Ханты-Мансийского автономного округа, лишенных родительских прав, предлагается выселять из квартир, чтобы их дети при достижении совершеннолетия могли проживать там самостоятельно, сообщила глава региона Наталья Комарова."Департаментом социального развития в целях совершенствования деятельности по защите жилищных прав детей разработана норма, позволяющая в судебном порядке добиться выселения лиц, лишенных родительских прав, из жилого помещения, в котором ранее проживал ребенок", - приводит слова Комаровой департамент общественных и внешних связей Югры.Она пояснила, что решение позволит ребенку при достижении совершеннолетия "вернуться в свое законное жилье без необходимости совместного проживания с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни".По информации департамента, соответствующие изменения в региональное законодательство одобрило окружное правительство. Документ направлен для рассмотрения депутатам регионального парламента. Согласно ему, лишенные родительских прав югорчане могут быть в судебном порядке выселены в иное жилое помещение по договору социального найма."Такое решение позволит расширить возможности и способы защиты жилищных прав юных жителей автономного округа", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201201/priemnye-1587181898.html

https://ria.ru/20201115/zakon-1584744387.html

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество