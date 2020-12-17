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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201217/kurs-1589700682.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на три копейки
Официальный курс евро на пятницу снизился на три копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,42 копейки - до 89,2887 рубля, курс доллара - на 44,2 копейки, до 72,9781 рубля,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:40
2020-12-17T14:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,42 копейки - до 89,2887 рубля, курс доллара - на 44,2 копейки, до 72,9781 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 25,85 копейки, составив 80,3179 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на три копейки

14:40 17.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москв
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москв - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,42 копейки - до 89,2887 рубля, курс доллара - на 44,2 копейки, до 72,9781 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 25,85 копейки, составив 80,3179 рубля.
Логотип криптовалюты биткоин на экономическом блокчейн-форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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