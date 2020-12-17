https://ria.ru/20201217/kurs-1589700682.html

Официальный курс евро на пятницу снизился на три копейки

Официальный курс евро на пятницу снизился на три копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,42 копейки - до 89,2887 рубля, курс доллара - на 44,2 копейки, до 72,9781 рубля,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:40

2020-12-17T14:40

2020-12-17T14:40

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,42 копейки - до 89,2887 рубля, курс доллара - на 44,2 копейки, до 72,9781 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 25,85 копейки, составив 80,3179 рубля.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика