https://ria.ru/20201217/kulak-1589806899.html

Эксперт объяснил жест Путина во время вопроса про Россию и Запад

Эксперт объяснил жест Путина во время вопроса про Россию и Запад

Жест президента РФ Владимира Путина во время ответа на вопрос о чувстве ответственности за напряженные отношения России и Запада стоит трактовать как "аналог... РИА Новости, 17.12.2020

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2020-12-17T21:12

2020-12-17T21:12

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

алексей филатов

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жест президента РФ Владимира Путина во время ответа на вопрос о чувстве ответственности за напряженные отношения России и Запада стоит трактовать как "аналог телефонной трубки", сказал РИА Новости психолог, профайлер, специалист по жестам Алексей Филатов, предположив, что ранее похожий текст глава государства уже произносил в разговоре с иностранными лидерами.Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о том, не ощущает ли долю ответственности за ухудшение отношений между Россией и Западом, приложив к виску сжатую в кулак руку, сказал: "Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?"По словам эксперта, жест можно сопоставить с телефонной трубкой.

https://ria.ru/20201217/zametki-1589761409.html

россия

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Путин поделился секретом семейного счастья с исландским журналистом На большой пресс-конференции журналист Хаукур Хауксон признался в любви России и попросил Путина раскрыть секрет семейного счастья 2020-12-17T21:12 true PT1M37S

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россия, алексей филатов, владимир путин