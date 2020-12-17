https://ria.ru/20201217/kulak-1589806899.html
Эксперт объяснил жест Путина во время вопроса про Россию и Запад
Эксперт объяснил жест Путина во время вопроса про Россию и Запад
Жест президента РФ Владимира Путина во время ответа на вопрос о чувстве ответственности за напряженные отношения России и Запада стоит трактовать как "аналог... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T21:12
2020-12-17T21:12
2020-12-17T21:12
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
алексей филатов
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589693197_166:0:2826:1496_1920x0_80_0_0_d13daa6f79b9f6ccfb4452c800ac4a82.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жест президента РФ Владимира Путина во время ответа на вопрос о чувстве ответственности за напряженные отношения России и Запада стоит трактовать как "аналог телефонной трубки", сказал РИА Новости психолог, профайлер, специалист по жестам Алексей Филатов, предположив, что ранее похожий текст глава государства уже произносил в разговоре с иностранными лидерами.Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о том, не ощущает ли долю ответственности за ухудшение отношений между Россией и Западом, приложив к виску сжатую в кулак руку, сказал: "Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?"По словам эксперта, жест можно сопоставить с телефонной трубкой.
https://ria.ru/20201217/zametki-1589761409.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589693197_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_7e1b2b651bb755bda21016d7aa567530.jpg
Путин поделился секретом семейного счастья с исландским журналистом
На большой пресс-конференции журналист Хаукур Хауксон признался в любви России и попросил Путина раскрыть секрет семейного счастья
2020-12-17T21:12
true
PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей филатов, владимир путин