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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/kulak-1589806899.html
Эксперт объяснил жест Путина во время вопроса про Россию и Запад
Эксперт объяснил жест Путина во время вопроса про Россию и Запад
Жест президента РФ Владимира Путина во время ответа на вопрос о чувстве ответственности за напряженные отношения России и Запада стоит трактовать как "аналог... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T21:12
2020-12-17T21:12
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
алексей филатов
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жест президента РФ Владимира Путина во время ответа на вопрос о чувстве ответственности за напряженные отношения России и Запада стоит трактовать как "аналог телефонной трубки", сказал РИА Новости психолог, профайлер, специалист по жестам Алексей Филатов, предположив, что ранее похожий текст глава государства уже произносил в разговоре с иностранными лидерами.Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о том, не ощущает ли долю ответственности за ухудшение отношений между Россией и Западом, приложив к виску сжатую в кулак руку, сказал: "Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?"По словам эксперта, жест можно сопоставить с телефонной трубкой.
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россия, алексей филатов, владимир путин

Эксперт объяснил жест Путина во время вопроса про Россию и Запад

21:12 17.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жест президента РФ Владимира Путина во время ответа на вопрос о чувстве ответственности за напряженные отношения России и Запада стоит трактовать как "аналог телефонной трубки", сказал РИА Новости психолог, профайлер, специалист по жестам Алексей Филатов, предположив, что ранее похожий текст глава государства уже произносил в разговоре с иностранными лидерами.
Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о том, не ощущает ли долю ответственности за ухудшение отношений между Россией и Западом, приложив к виску сжатую в кулак руку, сказал: "Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?"
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"Это, скорее всего, некая отсылка к телефонной трубке. Видимо, что-то похожее он говорил во время телефонного разговора с кем-то, вполне возможно, что с кем-то из иностранных лидеров", - прокомментировал жест специалист.

По словам эксперта, жест можно сопоставить с телефонной трубкой.

"Лично я трактую этот жест как аналог телефонной трубки у уха и у рта, как будто человек говорит по телефону", - добавил он.

 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияАлексей ФилатовВладимир Путин
 
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