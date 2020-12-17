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https://ria.ru/20201217/kubity-1589732352.html
Физики приблизились к созданию топологических кубитов
Физики приблизились к созданию топологических кубитов
Ученым удалось впервые получить квантовые состояния Майораны в двумерном сверхпроводящем материале. Это еще один шаг на пути создания топологических кубитов... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:22
2020-12-17T16:22
риа наука
физика
польша
финляндия
технологии
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученым удалось впервые получить квантовые состояния Майораны в двумерном сверхпроводящем материале. Это еще один шаг на пути создания топологических кубитов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Основу квантового компьютера составляют кубиты — элементы для хранения и обработки информации. Кубиты, которые используют в современных квантовых процессорах, например, в процессоре Sycamore компании Google, очень чувствительны к шуму и помехам, которые создает окружение компьютера, что вносит ошибки в вычисления.Поэтому ученые стремятся создать устойчивые к внешним воздействиям кубиты, находящиеся в топологическом, "ненарушаемом" состоянии. Гипотезу о существовании устойчивых топологических частиц, одновременно являющихся собственными античастицами, высказал еще в 1937 году итальянский физик Этторе Майорана, а сами гипотетические частицы получили название фермионов Майораны.Ключом к их созданию могут стать одномерные режимы, или моды Майораны с нулевой энергией (MZM — Majorana zero energy modes). Теоретически, MZM — это группы электронов, связанных друг с другом таким образом, что они ведут себя подобно фермионам Майораны. Если бы их удалось получить, они работали бы как топологический кубит.Физики из Финляндии и Польши под руководством профессора Питера Лильерота (Peter Liljeroth) из Университета Аалто для создания этих неуловимых квантовых состояний разработали новый ультратонкий материал — двумерный топологический сверхпроводник, обладающий свойствами, возникающими на границе магнитного электрического изолятора и сверхпроводника.Речь идет о спине. В магнитном материале спин выровнен в одном направлении. Соединение магнита и сверхпроводника обычно разрушает выравнивание спинов. Однако в двухмерных слоистых материалах взаимодействия между материалами достаточно, чтобы "наклонить" спины атомов настолько, чтобы они создали определенное состояние, называемое спин-орбитальным взаимодействием Рашбы, необходимое для получения MZM."Если вы просто поместите магнит на сверхпроводник, он перестанет быть сверхпроводником, — приводятся в пресс-релизе Университета Аалто слова первого автора статьи доктора Шавулиену Кезилебике (Shawulienu Kezilebieke). — Взаимодействие между материалами нарушает их свойства, но для создания MZM нужно, чтобы материалы немного взаимодействовали. Хитрость в том, чтобы использовать 2D-материалы: они взаимодействуют друг с другом ровно настолько, чтобы придать свойства, необходимые для MZM, но не настолько, чтобы мешать друг другу".Полученный авторами топологический сверхпроводник состоит из слоя бромида хрома — материала, который остается магнитным даже при толщине всего в один атом. Исследователи вырастили островки бромида хрома на вершине сверхпроводящего кристалла диселенида ниобия и измерили их электрические свойства с помощью сканирующего туннельного микроскопа."Необходимо было провести моделирование, чтобы доказать, что сигнал, который мы видим, вызван именно MZM, а не какими-то другими эффектами", — говорит еще один автор исследования профессор Адам Фостер (Adam Foster) из Университета Аалто. Полученные результаты однозначно подтвердили, что ученым удалось создать одномерные MZM в ультратонком двумерном материале. Следующим шагом будет попытка превратить их в топологические кубиты.
https://ria.ru/20201209/kvant-1588472523.html
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физика, польша, финляндия, технологии

Физики приблизились к созданию топологических кубитов

16:22 17.12.2020
 
© Alex Tokarev, Ella Maru Studio Aalto University Режимы Майораны с нулевой энергией (MZM) на краю двумерных топологических сверхпроводников
 Режимы Майораны с нулевой энергией (MZM) на краю двумерных топологических сверхпроводников - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Alex Tokarev, Ella Maru Studio Aalto University
Режимы Майораны с нулевой энергией (MZM) на краю двумерных топологических сверхпроводников
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученым удалось впервые получить квантовые состояния Майораны в двумерном сверхпроводящем материале. Это еще один шаг на пути создания топологических кубитов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Основу квантового компьютера составляют кубиты — элементы для хранения и обработки информации. Кубиты, которые используют в современных квантовых процессорах, например, в процессоре Sycamore компании Google, очень чувствительны к шуму и помехам, которые создает окружение компьютера, что вносит ошибки в вычисления.
Поэтому ученые стремятся создать устойчивые к внешним воздействиям кубиты, находящиеся в топологическом, "ненарушаемом" состоянии. Гипотезу о существовании устойчивых топологических частиц, одновременно являющихся собственными античастицами, высказал еще в 1937 году итальянский физик Этторе Майорана, а сами гипотетические частицы получили название фермионов Майораны.
Ключом к их созданию могут стать одномерные режимы, или моды Майораны с нулевой энергией (MZM — Majorana zero energy modes). Теоретически, MZM — это группы электронов, связанных друг с другом таким образом, что они ведут себя подобно фермионам Майораны. Если бы их удалось получить, они работали бы как топологический кубит.
Физики из Финляндии и Польши под руководством профессора Питера Лильерота (Peter Liljeroth) из Университета Аалто для создания этих неуловимых квантовых состояний разработали новый ультратонкий материал — двумерный топологический сверхпроводник, обладающий свойствами, возникающими на границе магнитного электрического изолятора и сверхпроводника.
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Речь идет о спине. В магнитном материале спин выровнен в одном направлении. Соединение магнита и сверхпроводника обычно разрушает выравнивание спинов. Однако в двухмерных слоистых материалах взаимодействия между материалами достаточно, чтобы "наклонить" спины атомов настолько, чтобы они создали определенное состояние, называемое спин-орбитальным взаимодействием Рашбы, необходимое для получения MZM.
"Если вы просто поместите магнит на сверхпроводник, он перестанет быть сверхпроводником, — приводятся в пресс-релизе Университета Аалто слова первого автора статьи доктора Шавулиену Кезилебике (Shawulienu Kezilebieke). — Взаимодействие между материалами нарушает их свойства, но для создания MZM нужно, чтобы материалы немного взаимодействовали. Хитрость в том, чтобы использовать 2D-материалы: они взаимодействуют друг с другом ровно настолько, чтобы придать свойства, необходимые для MZM, но не настолько, чтобы мешать друг другу".
Полученный авторами топологический сверхпроводник состоит из слоя бромида хрома — материала, который остается магнитным даже при толщине всего в один атом. Исследователи вырастили островки бромида хрома на вершине сверхпроводящего кристалла диселенида ниобия и измерили их электрические свойства с помощью сканирующего туннельного микроскопа.
"Необходимо было провести моделирование, чтобы доказать, что сигнал, который мы видим, вызван именно MZM, а не какими-то другими эффектами", — говорит еще один автор исследования профессор Адам Фостер (Adam Foster) из Университета Аалто.
Полученные результаты однозначно подтвердили, что ученым удалось создать одномерные MZM в ультратонком двумерном материале. Следующим шагом будет попытка превратить их в топологические кубиты.
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