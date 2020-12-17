Аксенов назвал вопросы Путину об "аннексии" Крыма надоевшей песней
18:26 17.12.2020 (обновлено: 22:19 17.12.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил вопросы об "аннексии" Крыма со "старой и всем уже надоевшей" песней.
Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранного журналиста об ухудшении отношений с рядом стран Запада, заявил, что чувствует ответственность за народ и будет делать все для его блага. По его словам, это в том числе касается и возвращения Крыма в состав российского государства. Путин подчеркнул, что западным странам надо признать, что события в Крыму были не аннексией, а демократией, и оставить крымчан в покое, как и претензии к России по поводу "аннексии".
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"Мы, крымчане, с огромным вниманием и одобрением восприняли ответ нашего национального лидера иностранному корреспонденту, который завел старую и всем уже надоевшую песню об "аннексии" Крыма", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, президент напомнил, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, в отличие от Косово, но на Западе "проглотили" отделение Косово, а против крымчан ввели санкции.
"Мы в России давно знаем, что для Запада слово "демократия" является только красивой ширмой и синонимом его геополитических интересов. То, что не соответствует этим интересам, они никогда не признают демократичным. И наоборот, западные лидеры готовы объявить образцом демократии любой преступный режим, который следует указанным ими курсом", - отметил Аксенов.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".