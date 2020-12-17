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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/krym-1589773535.html
Аксенов назвал вопросы Путину об "аннексии" Крыма надоевшей песней
Аксенов назвал вопросы Путину об "аннексии" Крыма надоевшей песней
Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил вопросы об "аннексии" Крыма со "старой и всем уже надоевшей" песней. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:26
2020-12-17T22:19
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил вопросы об "аннексии" Крыма со "старой и всем уже надоевшей" песней.Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранного журналиста об ухудшении отношений с рядом стран Запада, заявил, что чувствует ответственность за народ и будет делать все для его блага. По его словам, это в том числе касается и возвращения Крыма в состав российского государства. Путин подчеркнул, что западным странам надо признать, что события в Крыму были не аннексией, а демократией, и оставить крымчан в покое, как и претензии к России по поводу "аннексии"."Мы, крымчане, с огромным вниманием и одобрением восприняли ответ нашего национального лидера иностранному корреспонденту, который завел старую и всем уже надоевшую песню об "аннексии" Крыма", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, президент напомнил, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, в отличие от Косово, но на Западе "проглотили" отделение Косово, а против крымчан ввели санкции."Мы в России давно знаем, что для Запада слово "демократия" является только красивой ширмой и синонимом его геополитических интересов. То, что не соответствует этим интересам, они никогда не признают демократичным. И наоборот, западные лидеры готовы объявить образцом демократии любой преступный режим, который следует указанным ими курсом", - отметил Аксенов.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления &gt;&gt;
https://ria.ru/20201212/gaft-1588927653.html
https://ria.ru/20201204/krym-1587638839.html
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сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, украина, в мире

Аксенов назвал вопросы Путину об "аннексии" Крыма надоевшей песней

18:26 17.12.2020 (обновлено: 22:19 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил вопросы об "аннексии" Крыма со "старой и всем уже надоевшей" песней.
Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранного журналиста об ухудшении отношений с рядом стран Запада, заявил, что чувствует ответственность за народ и будет делать все для его блага. По его словам, это в том числе касается и возвращения Крыма в состав российского государства. Путин подчеркнул, что западным странам надо признать, что события в Крыму были не аннексией, а демократией, и оставить крымчан в покое, как и претензии к России по поводу "аннексии".
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"Мы, крымчане, с огромным вниманием и одобрением восприняли ответ нашего национального лидера иностранному корреспонденту, который завел старую и всем уже надоевшую песню об "аннексии" Крыма", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, президент напомнил, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, в отличие от Косово, но на Западе "проглотили" отделение Косово, а против крымчан ввели санкции.
"Мы в России давно знаем, что для Запада слово "демократия" является только красивой ширмой и синонимом его геополитических интересов. То, что не соответствует этим интересам, они никогда не признают демократичным. И наоборот, западные лидеры готовы объявить образцом демократии любой преступный режим, который следует указанным ими курсом", - отметил Аксенов.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Сергей Аксенов (политик)Владимир ПутинРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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