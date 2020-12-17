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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/krym-1589763836.html
В Совфеде рассказали о ходе решения проблемы с водоснабжением Крыма
В Совфеде рассказали о ходе решения проблемы с водоснабжением Крыма
Проблема с дефицитом воды в Крыму будет решена комплексно, вопрос будет закрыт раз и навсегда, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:50
2020-12-17T17:50
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
сергей цеков
совет федерации рф
владимир путин
белогорск
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Проблема с дефицитом воды в Крыму будет решена комплексно, вопрос будет закрыт раз и навсегда, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут."Проблема водоснабжения Крыма будет решена комплексно: дополнительный сбор осадков, бурение новых скважин, экономное расходование воды, реконструкция водосетей и уменьшение потерь, точечная установка, где это необходимо, опреснителей. Будет реализован комплекс мер, которые раз и навсегда снимут проблему водоснабжения полуострова. Устойчивое водоснабжение, убежден, будет обеспечено в максимально короткие, насколько это возможно, сроки", - сказал Цеков.Вопрос водоснабжения в республике решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20201217/voda-1589757696.html
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сергей цеков, совет федерации рф, владимир путин, белогорск, евпатория, общество

В Совфеде рассказали о ходе решения проблемы с водоснабжением Крыма

17:50 17.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Проблема с дефицитом воды в Крыму будет решена комплексно, вопрос будет закрыт раз и навсегда, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут.
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 17:30Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Ученый рассказал, как можно решить проблему водоснабжения Крыма
"Проблема водоснабжения Крыма будет решена комплексно: дополнительный сбор осадков, бурение новых скважин, экономное расходование воды, реконструкция водосетей и уменьшение потерь, точечная установка, где это необходимо, опреснителей. Будет реализован комплекс мер, которые раз и навсегда снимут проблему водоснабжения полуострова. Устойчивое водоснабжение, убежден, будет обеспечено в максимально короткие, насколько это возможно, сроки", - сказал Цеков.
Вопрос водоснабжения в республике решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 23:08
Зампостпреда России при ООН возмутила резолюция по Крыму
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Сергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ПутинБелогорскЕвпаторияОбщество
 
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