В Совфеде рассказали о ходе решения проблемы с водоснабжением Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Проблема с дефицитом воды в Крыму будет решена комплексно, вопрос будет закрыт раз и навсегда, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут.
"Проблема водоснабжения Крыма будет решена комплексно: дополнительный сбор осадков, бурение новых скважин, экономное расходование воды, реконструкция водосетей и уменьшение потерь, точечная установка, где это необходимо, опреснителей. Будет реализован комплекс мер, которые раз и навсегда снимут проблему водоснабжения полуострова. Устойчивое водоснабжение, убежден, будет обеспечено в максимально короткие, насколько это возможно, сроки", - сказал Цеков.
Вопрос водоснабжения в республике решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.