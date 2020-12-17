https://ria.ru/20201217/krym-1589715502.html

Путин заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена

Путин заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена

Проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:24

2020-12-17T15:24

2020-12-17T15:43

новороссийск

геленджик

украина

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

республика крым

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут, заявил президент РФ Владимир Путин."Проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. Без всяких сомнений, на этом экономить не будет государство, 100%", - сказал Путин на большой пресс-конференции.Он подчеркнул, что речь идет не только о Крыме, где проблема стоит наиболее остро, но и о Новороссийске и Геленджике. "Это все в планах, долго тянется, к сожалению, да, я понимаю, я это вижу и по Новороссийску, и по Геленджику, и по некоторым другим городам. Но это все в планах есть, и, уверен, будет реализовано", - сказал Путин.Президент отметил, что в Крыму проводятся экологические исследования, перенаправляется часть водозабора. "Севастополь, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет", - сказал Путин."Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно, просто этим и в советское время, а тем более, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко", - отметил президент.Он добавил, что по оценкам специалистов, в прилегающих к Крыму акваториях могут быть большие запасы хорошей пресной воды.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201201/krym-1587134890.html

новороссийск

геленджик

украина

республика крым

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новороссийск, геленджик, украина, владимир путин, республика крым, общество