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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/krym-1589715502.html
Путин заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена
Путин заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена
Проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:24
2020-12-17T15:43
новороссийск
геленджик
украина
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
республика крым
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут, заявил президент РФ Владимир Путин."Проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. Без всяких сомнений, на этом экономить не будет государство, 100%", - сказал Путин на большой пресс-конференции.Он подчеркнул, что речь идет не только о Крыме, где проблема стоит наиболее остро, но и о Новороссийске и Геленджике. "Это все в планах, долго тянется, к сожалению, да, я понимаю, я это вижу и по Новороссийску, и по Геленджику, и по некоторым другим городам. Но это все в планах есть, и, уверен, будет реализовано", - сказал Путин.Президент отметил, что в Крыму проводятся экологические исследования, перенаправляется часть водозабора. "Севастополь, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет", - сказал Путин."Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно, просто этим и в советское время, а тем более, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко", - отметил президент.Он добавил, что по оценкам специалистов, в прилегающих к Крыму акваториях могут быть большие запасы хорошей пресной воды.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20201201/krym-1587134890.html
новороссийск
геленджик
украина
республика крым
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новороссийск, геленджик, украина, владимир путин, республика крым, общество

Путин заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена

15:24 17.12.2020 (обновлено: 15:43 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. Без всяких сомнений, на этом экономить не будет государство, 100%", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
Он подчеркнул, что речь идет не только о Крыме, где проблема стоит наиболее остро, но и о Новороссийске и Геленджике. "Это все в планах, долго тянется, к сожалению, да, я понимаю, я это вижу и по Новороссийску, и по Геленджику, и по некоторым другим городам. Но это все в планах есть, и, уверен, будет реализовано", - сказал Путин.
Президент отметил, что в Крыму проводятся экологические исследования, перенаправляется часть водозабора. "Севастополь, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет", - сказал Путин.
"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно, просто этим и в советское время, а тем более, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко", - отметил президент.
Он добавил, что по оценкам специалистов, в прилегающих к Крыму акваториях могут быть большие запасы хорошей пресной воды.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020НовороссийскГеленджикУкраинаВладимир ПутинРеспублика КрымОбщество
 
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