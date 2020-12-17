Путин заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена
15:24 17.12.2020 (обновлено: 15:43 17.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. Без всяких сомнений, на этом экономить не будет государство, 100%", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
Он подчеркнул, что речь идет не только о Крыме, где проблема стоит наиболее остро, но и о Новороссийске и Геленджике. "Это все в планах, долго тянется, к сожалению, да, я понимаю, я это вижу и по Новороссийску, и по Геленджику, и по некоторым другим городам. Но это все в планах есть, и, уверен, будет реализовано", - сказал Путин.
Президент отметил, что в Крыму проводятся экологические исследования, перенаправляется часть водозабора. "Севастополь, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет", - сказал Путин.
"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно, просто этим и в советское время, а тем более, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко", - отметил президент.
Он добавил, что по оценкам специалистов, в прилегающих к Крыму акваториях могут быть большие запасы хорошей пресной воды.
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