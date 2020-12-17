https://ria.ru/20201217/krasnoyarsk-1589624285.html

В центре Красноярска горит жилая высотка

В центре Красноярска горит жилая высотка

Высотный жилой дом горит на проспекте Красноярский рабочий в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:25

2020-12-17T10:25

2020-12-17T10:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости. Высотный жилой дом горит на проспекте Красноярский рабочий в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.По информации ведомства, детальная информация уточняется. По сообщению очевидцев в социальных сетях, в доме 14 этажей. На одном из центральных этажей из окна вырывается пламя, информации об эвакуации жильцов пока нет.По уточненным данным, почти 60 человек, в том числе 11 детей, самостоятельно эвакуировались из горящей жилой высотки на проспекте Красноярский рабочий, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.На месте работают 26 человек, 9 единиц техники.Пожар в красноярской высотке, откуда были эвакуированы 57 человек, в том числе 11 детей, локализован, пострадавшие не обнаружены, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/-blagoveschensk-1589612489.html

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красноярский край

красноярск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия