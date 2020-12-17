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В центре Красноярска горит жилая высотка
В центре Красноярска горит жилая высотка
Высотный жилой дом горит на проспекте Красноярский рабочий в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:25
2020-12-17T10:25
2020-12-17T10:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости. Высотный жилой дом горит на проспекте Красноярский рабочий в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.По информации ведомства, детальная информация уточняется. По сообщению очевидцев в социальных сетях, в доме 14 этажей. На одном из центральных этажей из окна вырывается пламя, информации об эвакуации жильцов пока нет.По уточненным данным, почти 60 человек, в том числе 11 детей, самостоятельно эвакуировались из горящей жилой высотки на проспекте Красноярский рабочий, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.На месте работают 26 человек, 9 единиц техники.Пожар в красноярской высотке, откуда были эвакуированы 57 человек, в том числе 11 детей, локализован, пострадавшие не обнаружены, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС РФ.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости.
Высотный жилой дом горит на проспекте Красноярский рабочий в Красноярске
, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС
по Красноярскому краю
.
"На данный момент на проспект Красноярский рабочий 197 на высотный жилой дом выехали наши подразделения - 22 человека, семь единиц техники по сообщению о пожаре", - сказал представитель ведомства.
По информации ведомства, детальная информация уточняется. По сообщению очевидцев в социальных сетях, в доме 14 этажей. На одном из центральных этажей из окна вырывается пламя, информации об эвакуации жильцов пока нет.
По уточненным данным, почти 60 человек, в том числе 11 детей, самостоятельно эвакуировались из горящей жилой высотки на проспекте Красноярский рабочий, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
"По предварительным данным самостоятельно эвакуировались 57 человек, из них 11 детей", - говорится в сообщении.
На месте работают 26 человек, 9 единиц техники.
Пожар в красноярской высотке, откуда были эвакуированы 57 человек, в том числе 11 детей, локализован, пострадавшие не обнаружены, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС РФ.
"Пожар локализован на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.