https://ria.ru/20201217/kovid-1589659078.html

Ученые назвали фактор, который остановит распространение COVID-19

Ученые назвали фактор, который остановит распространение COVID-19

Американские и французские ученые выяснили, что в летние месяцы темпы распространения COVID-19 снижаются из-за разрушительного воздействия ультрафиолета на... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:43

2020-12-17T12:43

2020-12-17T12:43

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

гарвардский университет

сша

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американские и французские ученые выяснили, что в летние месяцы темпы распространения COVID-19 снижаются из-за разрушительного воздействия ультрафиолета на коронавирус. В то же время, сезонное влияние солнечного излучения на передачу болезни невелико по сравнению с факторами социальной безопасности. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Ученые, политики и работники здравоохранения стремятся определить, в какой степени COVID-19 может стать сезонным заболеванием. От понимания этого аспекта зависит стратегия реагирования на пандемию.Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре вместе с коллегами из Гарвардского университета и французского Университета Пари-Сакле применили набор статистических методов, чтобы проанализировать, как четыре переменные — УФ-излучение, температура, влажность и осадки — коррелируют с ежедневным темпом роста случаев COVID-19 — показателем того, насколько быстро болезнь распространяется в том или ином регионе."Мы взяли множество разрозненных наборов данных из статистических агентств разных стран и согласовали их, чтобы создать глобальный набор данных, состоящий из более чем трех тысяч пространственных единиц", — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета слова первого автора статьи Таммы Карлтон (Tamma Carleton) из Школы экологической науки и менеджмента Брена. Авторы также оценили время задержки между изменениями погодных условий и зарегистрированными случаями COVID-19, учитывая инкубационный период вируса, а также дополнительные задержки из-за тестирования.Исследователи обнаружили доказательства того, что УФ-излучение солнечного света снижает передачу COVID-19, но незначительно. К примеру, темпы среднесуточного прироста заболевших COVID-19 в Лос-Анджелесе в июне составили 12 процентов по сравнению с 13 в мае.Модель показала, что в северных регионах с умеренным климатом за период с января по июнь темпы роста должны снизиться на 7,4 процентных пункта, а к декабрю — увеличиться на 7,8 процентных пункта. В южном полушарии, соответственно, картина будет обратной.При этом ученые считают, что УФ-излучение — главный природный фактор, влияющий на распространение коронавирусной инфекции."Родственные виды коронавируса, такие как SARS-СoV 2003 года и MERS-СoV 2012 года оказались слабо связаны с температурой и влажностью, но были чувствительны к УФ-излучению", — говорит еще один автор исследования Кайл Менг (Kyle Meng), экономист-эколог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.За влиянием УФ-излучения на передачу COVID-19 могут стоять несколько факторов. Первый — биологический. Ультрафиолет разрушает нуклеиновые кислоты, которые вирус использует для кодирования своей генетической информации. Другой фактор — поведенческий. Летом, когда солнечно, люди чаще выходят на улицу, что делает вирус более уязвимым.Участвовавший в исследовании научный сотрудник Гарварда Джонатан Проктор (Jonathan Proctor) считает, что УФ-излучение может инактивировать вирус в процессе его передачи, например, когда он находится в воздухе или на открытой поверхности."Так же, как ультрафиолет может разрушить нашу собственную ДНК, если мы не используем солнцезащитный крем, он может повредить вирус COVID-19", — отмечает Проктор.По мнению авторов, сезонное влияние ультрафиолета на передачу болезни существует, но оно в целом невелико по сравнению с действенностью мер социального дистанцирования, таких как запрет на поездки, закрытие школ или изоляция дома.

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589634547.html

https://ria.ru/20201215/kovid-1589325411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, гарвардский университет, сша