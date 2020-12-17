https://ria.ru/20201217/kostyushkin-1589739608.html

Костюшкин объяснил, почему не может быть вместе с Орейро

Костюшкин объяснил, почему не может быть вместе с Орейро

Стас Костюшкин в своем Instagram ответил на "сообщения" в соцсетях о том, что он якобы бросил жену и закрутил роман с Наталией Орейро. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:43

2020-12-17T16:43

2020-12-17T17:52

шоубиз

стас костюшкин

знаменитости

звезды

наталия орейро

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Стас Костюшкин в своем Instagram ответил на "сообщения" в соцсетях о том, что он якобы бросил жену и закрутил роман с Наталией Орейро.С присущей ему иронией экс-участник дуэта "Чай вдвоем" заявил, что на звезду сериала "Дикий ангел" у него "нет денег".Свою публикацию Стас сопроводил снимком Орейро с ее супругом – аргентинским музыкантом Рикардо Мольо.Видимо, авторы "сенсации" перепутали его с российским певцом: Мольо и Костюшкин и правда немного похожи.Пользователи по достоинству оценили чувство юмора Стаса и оставили множество столь же ироничных комментариев.

https://ria.ru/20200801/1575248351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас костюшкин, знаменитости, звезды, наталия орейро