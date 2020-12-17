https://ria.ru/20201217/kostyushkin-1589739608.html
Костюшкин объяснил, почему не может быть вместе с Орейро
Костюшкин объяснил, почему не может быть вместе с Орейро
Стас Костюшкин в своем Instagram ответил на "сообщения" в соцсетях о том, что он якобы бросил жену и закрутил роман с Наталией Орейро. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:43
2020-12-17T16:43
2020-12-17T17:52
шоубиз
стас костюшкин
знаменитости
звезды
наталия орейро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148520/10/1485201016_0:246:3068:1972_1920x0_80_0_0_0bcd070a4a7cd0680075564d77e07bce.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Стас Костюшкин в своем Instagram ответил на "сообщения" в соцсетях о том, что он якобы бросил жену и закрутил роман с Наталией Орейро.С присущей ему иронией экс-участник дуэта "Чай вдвоем" заявил, что на звезду сериала "Дикий ангел" у него "нет денег".Свою публикацию Стас сопроводил снимком Орейро с ее супругом – аргентинским музыкантом Рикардо Мольо.Видимо, авторы "сенсации" перепутали его с российским певцом: Мольо и Костюшкин и правда немного похожи.Пользователи по достоинству оценили чувство юмора Стаса и оставили множество столь же ироничных комментариев.
https://ria.ru/20200801/1575248351.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148520/10/1485201016_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_7103ff7062288eaa3ed7f2fdbd3e4f6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стас костюшкин, знаменитости, звезды, наталия орейро