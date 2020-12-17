Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201217/kostyushkin-1589739608.html
Костюшкин объяснил, почему не может быть вместе с Орейро
Костюшкин объяснил, почему не может быть вместе с Орейро
Стас Костюшкин в своем Instagram ответил на "сообщения" в соцсетях о том, что он якобы бросил жену и закрутил роман с Наталией Орейро. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:43
2020-12-17T17:52
шоубиз
стас костюшкин
знаменитости
звезды
наталия орейро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148520/10/1485201016_0:246:3068:1972_1920x0_80_0_0_0bcd070a4a7cd0680075564d77e07bce.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Стас Костюшкин в своем Instagram ответил на "сообщения" в соцсетях о том, что он якобы бросил жену и закрутил роман с Наталией Орейро.С присущей ему иронией экс-участник дуэта "Чай вдвоем" заявил, что на звезду сериала "Дикий ангел" у него "нет денег".Свою публикацию Стас сопроводил снимком Орейро с ее супругом – аргентинским музыкантом Рикардо Мольо.Видимо, авторы "сенсации" перепутали его с российским певцом: Мольо и Костюшкин и правда немного похожи.Пользователи по достоинству оценили чувство юмора Стаса и оставили множество столь же ироничных комментариев.
https://ria.ru/20200801/1575248351.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148520/10/1485201016_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_7103ff7062288eaa3ed7f2fdbd3e4f6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стас костюшкин, знаменитости, звезды, наталия орейро

Костюшкин объяснил, почему не может быть вместе с Орейро

16:43 17.12.2020 (обновлено: 17:52 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Стас Костюшкин выступает на концерте, посвященном открытию "Сочи Казино и Курорт"
Певец Стас Костюшкин выступает на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Стас Костюшкин в своем Instagram ответил на "сообщения" в соцсетях о том, что он якобы бросил жену и закрутил роман с Наталией Орейро.
С присущей ему иронией экс-участник дуэта "Чай вдвоем" заявил, что на звезду сериала "Дикий ангел" у него "нет денег".
Свою публикацию Стас сопроводил снимком Орейро с ее супругом – аргентинским музыкантом Рикардо Мольо.
Видимо, авторы "сенсации" перепутали его с российским певцом: Мольо и Костюшкин и правда немного похожи.
Пользователи по достоинству оценили чувство юмора Стаса и оставили множество столь же ироничных комментариев.
Наталия Орейро - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 09:56Культура
Наталия Орейро рассказала, как хочет отблагодарить россиян за любовь
 
ШоубизСтас КостюшкинЗнаменитостизвездыНаталия Орейро
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния