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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589797056.html
В Британии выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число случаев заражения за минувшие сутки выросло на 35 383, умерли 532 человека, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T20:08
2020-12-17T20:08
распространение нового коронавируса
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уэльс
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число случаев заражения за минувшие сутки выросло на 35 383, умерли 532 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.В сегодняшнюю статистику по зараженным включены ранее не учтенные из-за технического сбоя 11 тысяч положительных тестов в Уэльсе.Днем ранее диагноз был подтвержден у 25 161 человек, скончались 506 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 948 660 человек, умерли 66 052 заболевших.В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. В последние несколько дней Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания, поэтому с полуночи среды он перешел на максимальный, третий уровень ограничений. При этом с 23 по 27 декабря власти страны смягчают коронавирусные меры, разрешая британцам свободно перемещаться и собираться вместе по несколько семей. Медики бьют тревогу, опасаясь, что рождественские "каникулы" приведут к взрывному росту числа случаев заражения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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англия, уэльс, лондон, в мире

В Британии выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки

20:08 17.12.2020
 
© РИА НовостиЛондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом
Лондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости
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ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число случаев заражения за минувшие сутки выросло на 35 383, умерли 532 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.
В сегодняшнюю статистику по зараженным включены ранее не учтенные из-за технического сбоя 11 тысяч положительных тестов в Уэльсе.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Днем ранее диагноз был подтвержден у 25 161 человек, скончались 506 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 948 660 человек, умерли 66 052 заболевших.
В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. В последние несколько дней Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания, поэтому с полуночи среды он перешел на максимальный, третий уровень ограничений. При этом с 23 по 27 декабря власти страны смягчают коронавирусные меры, разрешая британцам свободно перемещаться и собираться вместе по несколько семей. Медики бьют тревогу, опасаясь, что рождественские "каникулы" приведут к взрывному росту числа случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАнглияУэльсЛондонВ мире
 
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