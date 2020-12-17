https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589797056.html

В Британии выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Британии выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число случаев заражения за минувшие сутки выросло на 35 383, умерли 532 человека, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T20:08

2020-12-17T20:08

2020-12-17T20:08

распространение нового коронавируса

англия

уэльс

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число случаев заражения за минувшие сутки выросло на 35 383, умерли 532 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.В сегодняшнюю статистику по зараженным включены ранее не учтенные из-за технического сбоя 11 тысяч положительных тестов в Уэльсе.Днем ранее диагноз был подтвержден у 25 161 человек, скончались 506 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 948 660 человек, умерли 66 052 заболевших.В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. В последние несколько дней Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания, поэтому с полуночи среды он перешел на максимальный, третий уровень ограничений. При этом с 23 по 27 декабря власти страны смягчают коронавирусные меры, разрешая британцам свободно перемещаться и собираться вместе по несколько семей. Медики бьют тревогу, опасаясь, что рождественские "каникулы" приведут к взрывному росту числа случаев заражения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

уэльс

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

англия, уэльс, лондон, в мире