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Путин: нет никаких подтверждений слухов о происхождении коронавируса
Путин: нет никаких подтверждений слухов о происхождении коронавируса
Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном происхождении коронавируса, отметил, что слухов на этот счет много, однако никаких подтверждений обвинений в... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:50
2020-12-17T12:50
2020-12-17T12:56
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
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в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном происхождении коронавируса, отметил, что слухов на этот счет много, однако никаких подтверждений обвинений в чей-то адрес нет."Что касается происхождения, то слухов много. Я бы не хотел сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом, тем более что мы не видим никаких подтверждений, связанных с теми обвинениями в адрес кого бы то ни было", - сказал Путин на большой конференции, отвечая на вопрос о возможном происхождении коронавируса.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, в мире