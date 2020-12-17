https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589662369.html

Путин: нет никаких подтверждений слухов о происхождении коронавируса

Путин: нет никаких подтверждений слухов о происхождении коронавируса

Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном происхождении коронавируса, отметил, что слухов на этот счет много, однако никаких подтверждений обвинений в... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:50

2020-12-17T12:50

2020-12-17T12:56

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

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в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном происхождении коронавируса, отметил, что слухов на этот счет много, однако никаких подтверждений обвинений в чей-то адрес нет."Что касается происхождения, то слухов много. Я бы не хотел сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом, тем более что мы не видим никаких подтверждений, связанных с теми обвинениями в адрес кого бы то ни было", - сказал Путин на большой конференции, отвечая на вопрос о возможном происхождении коронавируса.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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