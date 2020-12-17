https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589654392.html

Путин: российское здравоохранение показало себя более готовым к пандемии

Путин: российское здравоохранение показало себя более готовым к пандемии

По сравнению с тем, что происходило в других странах, российское здравоохранение показало себя более готовым, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:26

2020-12-17T12:26

2020-12-17T14:33

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589697595_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3679c6df9b2a3360efdacb3f12fd1ba8.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. По сравнению с тем, что происходило в других странах, российское здравоохранение показало себя более готовым, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции."По поводу готовности систем здравоохранения. Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире, нет такой системы просто. Мы анализируем все, что в мире происходит, и видим, что такого примера нет. Но есть примеры того, как была организована работа в нашей стране. По сравнению, все же познается в сравнении, я уже сказал, что у нас море, океан проблем, но все познается в сравнении, и по сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной", - сказал Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://realty.ria.ru/20201217/bolnitsy-1589612922.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин отметил, что российская система здравоохранения показала себя более готовой к пандемии, чем в других странах большая пресс-конференция Путина 2020-12-17T12:26 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество