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Путин: российское здравоохранение показало себя более готовым к пандемии
Путин: российское здравоохранение показало себя более готовым к пандемии
По сравнению с тем, что происходило в других странах, российское здравоохранение показало себя более готовым, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:26
2020-12-17T12:26
2020-12-17T14:33
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
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здоровье - общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. По сравнению с тем, что происходило в других странах, российское здравоохранение показало себя более готовым, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции."По поводу готовности систем здравоохранения. Конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире, нет такой системы просто. Мы анализируем все, что в мире происходит, и видим, что такого примера нет. Но есть примеры того, как была организована работа в нашей стране. По сравнению, все же познается в сравнении, я уже сказал, что у нас море, океан проблем, но все познается в сравнении, и по сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной", - сказал Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин отметил, что российская система здравоохранения показала себя более готовой к пандемии, чем в других странах
большая пресс-конференция Путина
2020-12-17T12:26
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PT0M46S
РИА Новости
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