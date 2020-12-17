https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589654246.html

Тюменский оперштаб опроверг слухи об ужесточении ограничений из-за COVID

Тюменский оперштаб опроверг слухи об ужесточении ограничений из-за COVID

Информация об ужесточении в Тюменской области ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом не соответствует действительности, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:26

2020-12-17T12:26

2020-12-17T12:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

тюменская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Информация об ужесточении в Тюменской области ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом не соответствует действительности, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.Ранее власти ряда других регионов РФ опровергли информацию о готовящемся локдауне из-за COVID.По данным штаба, за минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 166 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 21077). За весь период пандемии в регионе скончались 174 пациента с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/maski-1589585097.html

тюменская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, тюменская область, общество