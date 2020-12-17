Тюменский оперштаб опроверг слухи об ужесточении ограничений из-за COVID
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Информация об ужесточении в Тюменской области ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом не соответствует действительности, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"В Тюменской области не планируется ужесточение режима повышенной готовности. В мессенджерах появилась и активно распространяется информация о том, что в регионе в ближайшее время закроются торговые центры, школы, детсады, театры, предприятия сферы услуг и так далее. Оперштаб Тюменской области не принимал подобных решений. Это фейк", - говорится в сообщении.
Ранее власти ряда других регионов РФ опровергли информацию о готовящемся локдауне из-за COVID.
По данным штаба, за минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 166 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 21077). За весь период пандемии в регионе скончались 174 пациента с коронавирусом.
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