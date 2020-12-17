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Минздрав скорректирует рекомендации по лечению больных COVID-19
Минздрав скорректирует рекомендации по лечению больных COVID-19
Новая, десятая версия клинических рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19 выйдет в ближайшее время, заявил заместитель министра здравоохранения России... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:20
2020-12-17T11:20
2020-12-17T11:31
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новая, десятая версия клинических рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19 выйдет в ближайшее время, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев."В ближайшее время выйдет 10-я версия временных методических рекомендаций, которая отражает современные совершенно новые подходы к лечению данной патологии", - сказал Гриднев на круглом столе "Новые подходы к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации важнейших неинфекционных заболеваний на фоне коронавирусной инфекции COVID-19".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество