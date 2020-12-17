https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589634547.html

Найдена причина тяжелого течения COVID-19

Найдена причина тяжелого течения COVID-19

Американские ученые выявили ген, который влияет на тяжесть коронавирусной инфекции. Это объясняет, почему некоторые переносят COVID-19 бессимптомно, а другие... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:11

2020-12-17T11:11

2020-12-17T12:01

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

сша

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американские ученые выявили ген, который влияет на тяжесть коронавирусной инфекции. Это объясняет, почему некоторые переносят COVID-19 бессимптомно, а другие серьезно болеют или умирают. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского микробиологического общества mSphere.Биологи из Исследовательского института трансляционной геномики (TGen) провели сравнительный генетический анализ штаммов SARS-CoV-2, семи других коронавирусов человека, вызывающих общие простуды, и коронавирусов, которые заражают летучих мышей, свиней, панголинов, хорьков, циветт и кур.Они стремились определить особенности генома SARS-CoV-2, которые способствуют его вирусной репликации, патогенности и уязвимости хозяина, а также выявить общегеномные паттерны изменчивости различных штаммов SARS-CoV-2, которые отражают эффекты отбора.В результате авторам удалось обнаружить уникальные сигнатуры последовательностей SARS-CoV-2 в области 3'-UTR, которые участвуют во взаимодействии с человеческой микроРНК hsa-miR1307-3p, и они пришли к выводу, что молекула miR1307 и есть та конкретная генетическая мишень, которая может объяснить различие проявлений COVID-19."Мы провели систематический сравнительный анализ генов, исследуя, как и в какой степени последовательность генома SARS-CoV-2 отличается от других хорошо изученных геномов коронавирусов человека и животных, — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования доктора Николаса Шорка (Nicholas Schork), заслуженного профессора и директора отдела количественной медицины и системной биологии TGen. — Результаты нашего исследования позволят разработать модели взаимодействия вируса и его хозяев, улучшив понимание механизмов, вызывающих заболевание SARS-CoV-2, и того, как использовать терапевтические мишени для лечения".Результаты исследования показывают, что miR1307 служит переключателем — он включает или выключает различные гены вируса, потенциально делая болезнь более или менее опасной. Например, он регулирует скорость репликации вируса.В прошлых исследованиях ученые обнаружили, что miR1307 влияет на тяжесть нескольких типов рака, заболеваний легких и гриппа, в частности вируса гриппа H1N1, вызвавшего пандемию 2009 года. Впервые этот ген был идентифицирован как ключевой регуляторный агент вируса Эпштейна-Барра, вызывающего инфекционный мононуклеоз.Авторы надеются, что их открытие послужит основной для разработки нового типа вакцин против COVID-19 на основе белков или РНК, а также конкретных генетических маркеров для мониторинга распространения заболевания и отслеживания передачи вируса от одного вида к другому.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/kovid-1589325411.html

https://ria.ru/20201215/kovid-1589294106.html

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коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша