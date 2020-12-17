https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589633043.html
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:03
2020-12-17T11:03
2020-12-17T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
новосибирская область
краснодарский край
алтайский край
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста 0,7% зафиксирован в Магаданской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Иркутской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Новосибирской области, Кемеровской области, Дагестане, Краснодарском крае.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201216/maski-1589585097.html
новосибирская область
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коронавирус в россии, новосибирская область, краснодарский край, алтайский край