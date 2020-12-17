https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589633043.html

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:03

2020-12-17T11:03

2020-12-17T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

новосибирская область

краснодарский край

алтайский край

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста 0,7% зафиксирован в Магаданской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Иркутской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Новосибирской области, Кемеровской области, Дагестане, Краснодарском крае.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/maski-1589585097.html

новосибирская область

краснодарский край

алтайский край

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, новосибирская область, краснодарский край, алтайский край