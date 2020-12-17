https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589632322.html

В России за сутки умерли 587 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 587 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 587 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 49 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:02

2020-12-17T11:02

2020-12-17T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 587 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 49 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В Санкт-Петербурге умерли 79 человек, в Москве - 76, в Подмосковье - 35.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589616798.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество