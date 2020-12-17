https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589632322.html
В России за сутки умерли 587 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 587 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 587 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 49 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:02
2020-12-17T11:02
2020-12-17T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 587 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 49 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В Санкт-Петербурге умерли 79 человек, в Москве - 76, в Подмосковье - 35.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество