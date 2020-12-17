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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589632322.html
В России за сутки умерли 587 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 587 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 587 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 49 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:02
2020-12-17T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 587 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 49 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В Санкт-Петербурге умерли 79 человек, в Москве - 76, в Подмосковье - 35.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 587 пациентов с коронавирусом

11:02 17.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 587 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 49 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 587 летальных случаев... За весь период по России умерло 49 151 человек", - говорится в сообщении.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 09:26Распространение нового коронавируса
Вьетнам начал испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах
В Санкт-Петербурге умерли 79 человек, в Москве - 76, в Подмосковье - 35.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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