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Байден рассказал, как будет бороться с коронавирусом
Байден рассказал, как будет бороться с коронавирусом
Избранный президент США Джо Байден обсудил с губернаторами борьбу с коронавирусом, сообщили журналисты пула Байдена. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T01:19
2020-12-17T01:19
2020-12-17T01:19
распространение нового коронавируса
камала харрис
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден обсудил с губернаторами борьбу с коронавирусом, сообщили журналисты пула Байдена.Во встрече участвовали более 30 губернаторов штатов, избранная вице-президент США Камала Харрис и координаторы Байдена по коронавирусу.Байден посетовал, что власти штатов получали до настоящего времени недостаточную помощь в борьбе с COVID. Он также повторил свои цели на первые 100 дней работы администрации: 100 миллионов доз вакцин для американцев."Я потребую, чтобы мы смогли открыть школы к концу ста дней" - добавил он.Наконец, Байден добавил, что попросит всех жителей США носить маски в течение 100 первых дней его администрации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201216/privivka-1589582414.html
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камала харрис, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вашингтон, джо байден, сша, в мире