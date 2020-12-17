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Байден рассказал, как будет бороться с коронавирусом
Байден рассказал, как будет бороться с коронавирусом
Избранный президент США Джо Байден обсудил с губернаторами борьбу с коронавирусом, сообщили журналисты пула Байдена. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T01:19
2020-12-17T01:19
распространение нового коронавируса
камала харрис
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден обсудил с губернаторами борьбу с коронавирусом, сообщили журналисты пула Байдена.Во встрече участвовали более 30 губернаторов штатов, избранная вице-президент США Камала Харрис и координаторы Байдена по коронавирусу.Байден посетовал, что власти штатов получали до настоящего времени недостаточную помощь в борьбе с COVID. Он также повторил свои цели на первые 100 дней работы администрации: 100 миллионов доз вакцин для американцев."Я потребую, чтобы мы смогли открыть школы к концу ста дней" - добавил он.Наконец, Байден добавил, что попросит всех жителей США носить маски в течение 100 первых дней его администрации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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камала харрис, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вашингтон, джо байден, сша, в мире

Байден рассказал, как будет бороться с коронавирусом

01:19 17.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден обсудил с губернаторами борьбу с коронавирусом, сообщили журналисты пула Байдена.
Во встрече участвовали более 30 губернаторов штатов, избранная вице-президент США Камала Харрис и координаторы Байдена по коронавирусу.
Байден посетовал, что власти штатов получали до настоящего времени недостаточную помощь в борьбе с COVID. Он также повторил свои цели на первые 100 дней работы администрации: 100 миллионов доз вакцин для американцев.
"Мы не сможем вакцинировать 300 миллионов человек за первые сто дней, и многие продолжат умирать", - признал Байден, слова которого приводят журналисты.
"Я потребую, чтобы мы смогли открыть школы к концу ста дней" - добавил он.
Наконец, Байден добавил, что попросит всех жителей США носить маски в течение 100 первых дней его администрации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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