https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589600763.html

Байден рассказал, как будет бороться с коронавирусом

Байден рассказал, как будет бороться с коронавирусом

Избранный президент США Джо Байден обсудил с губернаторами борьбу с коронавирусом, сообщили журналисты пула Байдена. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T01:19

2020-12-17T01:19

2020-12-17T01:19

распространение нового коронавируса

камала харрис

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вашингтон

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589260510_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_3d6f825e4e4f12a6aae54d6a57e92066.jpg

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден обсудил с губернаторами борьбу с коронавирусом, сообщили журналисты пула Байдена.Во встрече участвовали более 30 губернаторов штатов, избранная вице-президент США Камала Харрис и координаторы Байдена по коронавирусу.Байден посетовал, что власти штатов получали до настоящего времени недостаточную помощь в борьбе с COVID. Он также повторил свои цели на первые 100 дней работы администрации: 100 миллионов доз вакцин для американцев."Я потребую, чтобы мы смогли открыть школы к концу ста дней" - добавил он.Наконец, Байден добавил, что попросит всех жителей США носить маски в течение 100 первых дней его администрации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/privivka-1589582414.html

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вашингтон, джо байден, сша, в мире