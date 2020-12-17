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Король Швеции раскритиковал подход страны к борьбе с COVID-19
Король Швеции раскритиковал подход страны к борьбе с COVID-19
Король Швеции Карл XVI Густав заявил в эфире программы телеканала SVT, что власти страны потерпели неудачу в борьбе с пандемией, сообщает радиостанция Radio... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:37
2020-12-17T16:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
густав карл xvi
швеция
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Король Швеции Карл XVI Густав заявил в эфире программы телеканала SVT, что власти страны потерпели неудачу в борьбе с пандемией, сообщает радиостанция Radio Sweden."Я думаю, мы потерпели неудачу, если быть честным. Много людей скончались, и это ужасно. То, из-за чего мы все страдаем", - заявил король в программе, отрывок которой опубликовал телеканал. Полная речь короля будет опубликована в понедельник.Швеция стала одной из немногих стран, не вводивших жесткий карантин на пике пандемии. Школы и детские сады, рестораны и фитнес-залы оставались открытыми.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, густав карл xvi, швеция, в мире

Король Швеции раскритиковал подход страны к борьбе с COVID-19

16:37 17.12.2020
 
© AFP 2020 / Jonas Ekströmer / TT News AgencyКороль Швеции Карл XVI Густав на Нобелевском банкете. 10 декабря 2017
Король Швеции Карл XVI Густав на Нобелевском банкете. 10 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AFP 2020 / Jonas Ekströmer / TT News Agency
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Король Швеции Карл XVI Густав заявил в эфире программы телеканала SVT, что власти страны потерпели неудачу в борьбе с пандемией, сообщает радиостанция Radio Sweden.
"Я думаю, мы потерпели неудачу, если быть честным. Много людей скончались, и это ужасно. То, из-за чего мы все страдаем", - заявил король в программе, отрывок которой опубликовал телеканал. Полная речь короля будет опубликована в понедельник.
"Я думаю, это был ужасный год, когда думаешь о том, сколько людей скончались. Горе и разочарование - для многих семей и бизнесменов, которые сейчас в тяжелом положении и могут потерять свои компании... Само собой это ужасный год, ударивший по стране", - добавил король.
Швеция стала одной из немногих стран, не вводивших жесткий карантин на пике пандемии. Школы и детские сады, рестораны и фитнес-залы оставались открытыми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГустав Карл XVIШвецияВ мире
 
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