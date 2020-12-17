https://ria.ru/20201217/korol-1589740598.html

Король Швеции раскритиковал подход страны к борьбе с COVID-19

Король Швеции раскритиковал подход страны к борьбе с COVID-19

Король Швеции Карл XVI Густав заявил в эфире программы телеканала SVT, что власти страны потерпели неудачу в борьбе с пандемией, сообщает радиостанция Radio... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:37

2020-12-17T16:37

2020-12-17T16:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

густав карл xvi

швеция

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Король Швеции Карл XVI Густав заявил в эфире программы телеканала SVT, что власти страны потерпели неудачу в борьбе с пандемией, сообщает радиостанция Radio Sweden."Я думаю, мы потерпели неудачу, если быть честным. Много людей скончались, и это ужасно. То, из-за чего мы все страдаем", - заявил король в программе, отрывок которой опубликовал телеканал. Полная речь короля будет опубликована в понедельник.Швеция стала одной из немногих стран, не вводивших жесткий карантин на пике пандемии. Школы и детские сады, рестораны и фитнес-залы оставались открытыми.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, густав карл xvi, швеция, в мире