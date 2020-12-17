Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20201217/knigi-1589629781.html
Подкаст "ЯсноПонятно". Как читать больше книг
Подкаст "ЯсноПонятно". Как читать больше книг
Как выработать привычку читать каждый день и что делать, если "лень и не хочется"? Плохо ли бросать начатые книги и как "добить" те, что не идут? Работает ли скорочтение и какие ещё методы можно использовать, чтобы читать быстрее? Какие произведения лучше заходят в кратком содержании и зачем всё больше людей вступает в книжные клубы?
2020-12-17T12:00
2020-12-17T12:00
яснопонятно
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589629234_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_ebd5c9dc16c315e7229a023d7e2c03ba.jpg
Подкаст "ЯсноПонятно". Как читать больше книг
Как выработать привычку читать каждый день и что делать, если "лень и не хочется"? Плохо ли бросать начатые книги и как "добить" те, что не идут? Работает ли скорочтение и какие ещё методы можно использовать, чтобы читать быстрее? Какие произведения лучше заходят в кратком содержании и зачем всё больше людей вступает в книжные клубы?
Правда ли, что привычка читать закладывается в детстве, а если книгу хочется бросить, значит она плохая? Стоит ли обращаться к спискам вроде "1000 произведений, которые надо прочитать до 30" или это всё профанация? Как не забыть сюжет книги, которую читал несколько лет назад, и почему переводы текстов зарубежных авторов не всегда читабельны?Рассказывает человек, который прочитывает за год десятки книг, ― Григорий Мастридер, автор ютуб-канала "Книжный чел" и подкаста "Терминальное чтиво".Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589629234_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_5c07bcb9504297bd18271289b7aaab20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Подкаст "ЯсноПонятно". Как читать больше книг

12:00 17.12.2020
 
ЯсноПонятно
Подкаст "ЯсноПонятно". Как читать больше книг
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Как выработать привычку читать каждый день и что делать, если "лень и не хочется"? Плохо ли бросать начатые книги и как "добить" те, что не идут? Работает ли скорочтение и какие ещё методы можно использовать, чтобы читать быстрее? Какие произведения лучше заходят в кратком содержании и зачем всё больше людей вступает в книжные клубы?
Правда ли, что привычка читать закладывается в детстве, а если книгу хочется бросить, значит она плохая? Стоит ли обращаться к спискам вроде "1000 произведений, которые надо прочитать до 30" или это всё профанация? Как не забыть сюжет книги, которую читал несколько лет назад, и почему переводы текстов зарубежных авторов не всегда читабельны?
Рассказывает человек, который прочитывает за год десятки книг, ― Григорий Мастридер, автор ютуб-канала "Книжный чел" и подкаста "Терминальное чтиво".
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
ЯсноПонятноПодкаст
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния