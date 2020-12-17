https://ria.ru/20201217/knigi-1589629781.html

Подкаст "ЯсноПонятно". Как читать больше книг

Подкаст "ЯсноПонятно". Как читать больше книг

Как выработать привычку читать каждый день и что делать, если "лень и не хочется"? Плохо ли бросать начатые книги и как "добить" те, что не идут? Работает ли скорочтение и какие ещё методы можно использовать, чтобы читать быстрее? Какие произведения лучше заходят в кратком содержании и зачем всё больше людей вступает в книжные клубы?

2020-12-17T12:00

2020-12-17T12:00

2020-12-17T12:00

яснопонятно

подкаст

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Подкаст "ЯсноПонятно". Как читать больше книг Как выработать привычку читать каждый день и что делать, если "лень и не хочется"? Плохо ли бросать начатые книги и как "добить" те, что не идут? Работает ли скорочтение и какие ещё методы можно использовать, чтобы читать быстрее? Какие произведения лучше заходят в кратком содержании и зачем всё больше людей вступает в книжные клубы?

Правда ли, что привычка читать закладывается в детстве, а если книгу хочется бросить, значит она плохая? Стоит ли обращаться к спискам вроде "1000 произведений, которые надо прочитать до 30" или это всё профанация? Как не забыть сюжет книги, которую читал несколько лет назад, и почему переводы текстов зарубежных авторов не всегда читабельны?Рассказывает человек, который прочитывает за год десятки книг, ― Григорий Мастридер, автор ютуб-канала "Книжный чел" и подкаста "Терминальное чтиво".Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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