Путин прокомментировал протесты в Киргизии
Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.
Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.
Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.
Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.
Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.
Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.
Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.
Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.
Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.
Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.
Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.
Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.
В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.
В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.
Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.
Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.
Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.
Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.
Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.
Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.
По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.
По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.
Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.
Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.
Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".
Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".
Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.
Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.
Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.
Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.
Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.
Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.
Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.
Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.
В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.
Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.
Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.
Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.
По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.
Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.
Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".
Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.