Путин прокомментировал протесты в Киргизии

"Вы сказали, что это кризис среднего возраста, и привели некоторые примеры, например, Киргизия. Ну что там это впервые что ли? Там постоянно эта чехарда происходит. Там постоянно, на мой взгляд, забегание вперед с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран. Ну и уровень политического сознания, уровень зрелости институтов, они не такие как, скажем, во Франции", - сказал Путин на большой пресс-конференции в ответ на комментарий, что в 2021 году СНГ исполняется 30 лет и есть ощущение, что СНГ переживает "кризис среднего возраста".