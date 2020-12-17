https://ria.ru/20201217/kiberataka-1589766143.html
На сайт Общественной палаты совершили кибератаку
На сайт Общественной палаты совершили кибератаку
Сайт Общественной палаты РФ подвергся кибератаке, сообщил первый зампредседателя комиссии ОП по СМИ Александр Малькевич. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:58
2020-12-17T17:58
2020-12-17T17:58
александр малькевич
общественная палата рф
владимир путин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147420/63/1474206362_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_3d2e4c27bb6f6c41eb944688d8220fad.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сайт Общественной палаты РФ подвергся кибератаке, сообщил первый зампредседателя комиссии ОП по СМИ Александр Малькевич."Сразу после завершения пресс-конференции президента России Владимира Путина была проведена кибератака на сайт Общественной палаты Российской Федерации", - написал Малькевич в своем Telegram-канале.Зайти на сайт ОП сейчас невозможно.
https://ria.ru/20201215/kiberataki-1589322789.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/147420/63/1474206362_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_8c430ae7762043083f0311ce03b519ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр малькевич, общественная палата рф, владимир путин, происшествия