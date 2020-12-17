https://ria.ru/20201217/kiberataka-1589766143.html

На сайт Общественной палаты совершили кибератаку

На сайт Общественной палаты совершили кибератаку

Сайт Общественной палаты РФ подвергся кибератаке, сообщил первый зампредседателя комиссии ОП по СМИ Александр Малькевич. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:58

2020-12-17T17:58

2020-12-17T17:58

александр малькевич

общественная палата рф

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сайт Общественной палаты РФ подвергся кибератаке, сообщил первый зампредседателя комиссии ОП по СМИ Александр Малькевич."Сразу после завершения пресс-конференции президента России Владимира Путина была проведена кибератака на сайт Общественной палаты Российской Федерации", - написал Малькевич в своем Telegram-канале.Зайти на сайт ОП сейчас невозможно.

https://ria.ru/20201215/kiberataki-1589322789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, общественная палата рф, владимир путин, происшествия