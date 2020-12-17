https://ria.ru/20201217/khakery-1589674176.html

Путин назвал авторов уток про русских хакеров

Путин назвал авторов уток про русских хакеров

Госдеп и спецслужбы США являются авторами уток про русских хакеров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:20

2020-12-17T13:20

2020-12-17T13:48

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

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государственный департамент сша

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдеп и спецслужбы США являются авторами уток про русских хакеров, заявил президент РФ Владимир Путин."Неизвестный аноним преследует непонятные нам цели, пишет, а дальше всплывают уши этого анонима. Что я имею в виду: написано, что это примерно то же самое, что было в 2016 году, в то время, когда, значит, криминальные российские хакеры, связанные с российской военной разведкой, вскрыли электронную почту члена Демократической партии США. И вот вам, пожалуйста, этот аноним. Мне кажется, понятно, кто называл этих хакеров криминальными элементами, связанными с российской военной разведкой. Это госдеп и спецслужбы США. Вот они являются авторами, на самом деле, то есть, во всяком случае, по их заданию это сделано", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о последних расследованиях-публикациях, в том числе о якобы близких президенту людях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, государственный департамент сша, владимир путин, сша, в мире