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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/khakery-1589674176.html
Путин назвал авторов уток про русских хакеров
Путин назвал авторов уток про русских хакеров
Госдеп и спецслужбы США являются авторами уток про русских хакеров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:20
2020-12-17T13:48
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
государственный департамент сша
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдеп и спецслужбы США являются авторами уток про русских хакеров, заявил президент РФ Владимир Путин."Неизвестный аноним преследует непонятные нам цели, пишет, а дальше всплывают уши этого анонима. Что я имею в виду: написано, что это примерно то же самое, что было в 2016 году, в то время, когда, значит, криминальные российские хакеры, связанные с российской военной разведкой, вскрыли электронную почту члена Демократической партии США. И вот вам, пожалуйста, этот аноним. Мне кажется, понятно, кто называл этих хакеров криминальными элементами, связанными с российской военной разведкой. Это госдеп и спецслужбы США. Вот они являются авторами, на самом деле, то есть, во всяком случае, по их заданию это сделано", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о последних расследованиях-публикациях, в том числе о якобы близких президенту людях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, государственный департамент сша, владимир путин, сша, в мире

Путин назвал авторов уток про русских хакеров

13:20 17.12.2020 (обновлено: 13:48 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдеп и спецслужбы США являются авторами уток про русских хакеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Неизвестный аноним преследует непонятные нам цели, пишет, а дальше всплывают уши этого анонима. Что я имею в виду: написано, что это примерно то же самое, что было в 2016 году, в то время, когда, значит, криминальные российские хакеры, связанные с российской военной разведкой, вскрыли электронную почту члена Демократической партии США. И вот вам, пожалуйста, этот аноним. Мне кажется, понятно, кто называл этих хакеров криминальными элементами, связанными с российской военной разведкой. Это госдеп и спецслужбы США. Вот они являются авторами, на самом деле, то есть, во всяком случае, по их заданию это сделано", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о последних расследованиях-публикациях, в том числе о якобы близких президенту людях.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияГосударственный департамент СШАВладимир ПутинСШАВ мире
 
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