https://ria.ru/20201217/karty-1589672227.html
Пластиковые карты в ближайшие годы в России не исчезнут, уверен эксперт
Пластиковые карты в ближайшие годы в России не исчезнут, уверен эксперт
Уход от пластиковых карт в России является эволюционным шагом, однако в ближайшие несколько лет они никуда не исчезнут, заявил РИА Новости глава Ассоциации... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:14
2020-12-17T13:14
2020-12-17T13:14
samsung
apple
втб
технологии
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уход от пластиковых карт в России является эволюционным шагом, однако в ближайшие несколько лет они никуда не исчезнут, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.Сбербанк в 2023 году планирует эмитировать до 50% от всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате против 10% в настоящее время. При этом у россиян останется опция дозаказать "пластик" позднее. Аналогичные планы имеются и у ВТБ, который через три года намерен увеличить долю цифровых карт в общем объеме эмиссии до 40% с текущих 5%.В то же время эксперт подчеркнул, что уход от карт в традиционном, пластиковом формате, это эволюционный шаг. "Изначально "цифровые карты" были нишевым продуктом, который использовался для платежей в интернете. Сейчас карты, привязанные к сервисам Apple Pay, Samsung Pay и другим тоже можно считать цифровыми. Поэтому использование виртуальных карт прямо пропорционально популярности -Pay сервисов. Сейчас же примерно четверть держателей карт в России используют для оплаты смартфон, в мире мы здесь одни из лидеров", - пояснил он.Другой причиной роста интереса россиян к цифровым картам может стать то, что часть граждан в принципе не используют свои зарплатные карты, а сразу, получив деньги, выводят их в банк, который более предпочтителен.При этом, добавляет Достов, с распространением сервисов по оплате на кассах магазинов с помощью биометрии физические карты вполне могут выйти из оборота.
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samsung, apple, втб, технологии, экономика
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уход от пластиковых карт в России является эволюционным шагом, однако в ближайшие несколько лет они никуда не исчезнут, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Сбербанк
в 2023 году планирует эмитировать до 50% от всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате против 10% в настоящее время. При этом у россиян останется опция дозаказать "пластик" позднее. Аналогичные планы имеются и у ВТБ
, который через три года намерен увеличить долю цифровых карт в общем объеме эмиссии до 40% с текущих 5%.
"Я не думаю, что "пластик" полностью исчезнет в ближайшие несколько лет, поскольку это все-таки единственный технологически нейтральный инструмент. Им можно воспользоваться даже если разрядился смартфон – как запасной альтернативой", - говорит Достов.
В то же время эксперт подчеркнул, что уход от карт в традиционном, пластиковом формате, это эволюционный шаг. "Изначально "цифровые карты" были нишевым продуктом, который использовался для платежей в интернете. Сейчас карты, привязанные к сервисам Apple
Pay, Samsung
Pay и другим тоже можно считать цифровыми. Поэтому использование виртуальных карт прямо пропорционально популярности -Pay сервисов. Сейчас же примерно четверть держателей карт в России используют для оплаты смартфон, в мире мы здесь одни из лидеров", - пояснил он.
Другой причиной роста интереса россиян к цифровым картам может стать то, что часть граждан в принципе не используют свои зарплатные карты, а сразу, получив деньги, выводят их в банк, который более предпочтителен.
При этом, добавляет Достов, с распространением сервисов по оплате на кассах магазинов с помощью биометрии физические карты вполне могут выйти из оборота.