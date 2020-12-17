https://ria.ru/20201217/karty-1589672227.html

Пластиковые карты в ближайшие годы в России не исчезнут, уверен эксперт

Пластиковые карты в ближайшие годы в России не исчезнут, уверен эксперт

Уход от пластиковых карт в России является эволюционным шагом, однако в ближайшие несколько лет они никуда не исчезнут, заявил РИА Новости глава Ассоциации... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:14

2020-12-17T13:14

2020-12-17T13:14

samsung

apple

втб

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/92117/41/921174160_0:141:3056:1860_1920x0_80_0_0_c3b65ae66cafd6c5d5c6e275f8012e0f.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уход от пластиковых карт в России является эволюционным шагом, однако в ближайшие несколько лет они никуда не исчезнут, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.Сбербанк в 2023 году планирует эмитировать до 50% от всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате против 10% в настоящее время. При этом у россиян останется опция дозаказать "пластик" позднее. Аналогичные планы имеются и у ВТБ, который через три года намерен увеличить долю цифровых карт в общем объеме эмиссии до 40% с текущих 5%.В то же время эксперт подчеркнул, что уход от карт в традиционном, пластиковом формате, это эволюционный шаг. "Изначально "цифровые карты" были нишевым продуктом, который использовался для платежей в интернете. Сейчас карты, привязанные к сервисам Apple Pay, Samsung Pay и другим тоже можно считать цифровыми. Поэтому использование виртуальных карт прямо пропорционально популярности -Pay сервисов. Сейчас же примерно четверть держателей карт в России используют для оплаты смартфон, в мире мы здесь одни из лидеров", - пояснил он.Другой причиной роста интереса россиян к цифровым картам может стать то, что часть граждан в принципе не используют свои зарплатные карты, а сразу, получив деньги, выводят их в банк, который более предпочтителен.При этом, добавляет Достов, с распространением сервисов по оплате на кассах магазинов с помощью биометрии физические карты вполне могут выйти из оборота.

https://ria.ru/20201129/pererabotka-1586806271.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, apple, втб, технологии, экономика