https://ria.ru/20201217/karantin-1589756335.html

Около 20 журналистов были на карантине перед пресс-конференцией Путина

Около 20 журналистов были на карантине перед пресс-конференцией Путина

Порядка двух десятков сотрудников российских СМИ находились на двухнедельном карантине перед большой пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина, за это... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:26

2020-12-17T17:26

2020-12-17T17:26

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Порядка двух десятков сотрудников российских СМИ находились на двухнедельном карантине перед большой пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина, за это время они не контактировали даже друг с другом.Под обсерватор для журналистов был выделен целый этаж в одной из гостиниц управления делами президента. В номера заселяли по одному. Всем прибывшим были запрещены перемещения по этажу и любые прямые контакты с другими людьми. Нельзя было передавать и принимать вещи из соседних номеров, посылки из-за периметра карантинной зоны можно было в случае крайней необходимости получить через сотрудника службы охраны. Его же полагалось уведомить в случае первых же симптомов недомогания.Домой обещали отправлять тех, у кого анализы покажут коронавирус, и тех, кто нарушит регламент прохождения карантина. В случае необходимости - к примеру, для сдачи анализов на COVID-19 или во время уборки, которая полагалась раз в неделю - из номера выходить разрешалось только в маске и только после разрешения сотрудника ФСО. Также только с его разрешения сотрудники отеля имели право входить в номера. При этом все, кто контактировал с журналистами, были облачены в защитные костюмы.Еду в одноразовых контейнерах для тех, кто находился в обсервации, оставляли на стуле у двери, за ней также полагалось оставлять мусор: для этого каждому выдали упаковку пластиковых пакетов.ПЦР-тест, или, проще говоря, мазок, у сотрудников СМИ взяли при заезде в гостиницу, на следующий день взяли кровь на анализ. После этого "мазок" брали еще трижды, за два дня до пресс-конференции журналисты также сдали кровь. По итогам анализов семь человек были отправлены по домам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201217/konferentsiya-1589742319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество