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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/karantin-1589756335.html
Около 20 журналистов были на карантине перед пресс-конференцией Путина
Около 20 журналистов были на карантине перед пресс-конференцией Путина
Порядка двух десятков сотрудников российских СМИ находились на двухнедельном карантине перед большой пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина, за это... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:26
2020-12-17T17:26
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Порядка двух десятков сотрудников российских СМИ находились на двухнедельном карантине перед большой пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина, за это время они не контактировали даже друг с другом.Под обсерватор для журналистов был выделен целый этаж в одной из гостиниц управления делами президента. В номера заселяли по одному. Всем прибывшим были запрещены перемещения по этажу и любые прямые контакты с другими людьми. Нельзя было передавать и принимать вещи из соседних номеров, посылки из-за периметра карантинной зоны можно было в случае крайней необходимости получить через сотрудника службы охраны. Его же полагалось уведомить в случае первых же симптомов недомогания.Домой обещали отправлять тех, у кого анализы покажут коронавирус, и тех, кто нарушит регламент прохождения карантина. В случае необходимости - к примеру, для сдачи анализов на COVID-19 или во время уборки, которая полагалась раз в неделю - из номера выходить разрешалось только в маске и только после разрешения сотрудника ФСО. Также только с его разрешения сотрудники отеля имели право входить в номера. При этом все, кто контактировал с журналистами, были облачены в защитные костюмы.Еду в одноразовых контейнерах для тех, кто находился в обсервации, оставляли на стуле у двери, за ней также полагалось оставлять мусор: для этого каждому выдали упаковку пластиковых пакетов.ПЦР-тест, или, проще говоря, мазок, у сотрудников СМИ взяли при заезде в гостиницу, на следующий день взяли кровь на анализ. После этого "мазок" брали еще трижды, за два дня до пресс-конференции журналисты также сдали кровь. По итогам анализов семь человек были отправлены по домам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Около 20 журналистов были на карантине перед пресс-конференцией Путина

17:26 17.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Порядка двух десятков сотрудников российских СМИ находились на двухнедельном карантине перед большой пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина, за это время они не контактировали даже друг с другом.
Под обсерватор для журналистов был выделен целый этаж в одной из гостиниц управления делами президента. В номера заселяли по одному. Всем прибывшим были запрещены перемещения по этажу и любые прямые контакты с другими людьми. Нельзя было передавать и принимать вещи из соседних номеров, посылки из-за периметра карантинной зоны можно было в случае крайней необходимости получить через сотрудника службы охраны. Его же полагалось уведомить в случае первых же симптомов недомогания.
Домой обещали отправлять тех, у кого анализы покажут коронавирус, и тех, кто нарушит регламент прохождения карантина. В случае необходимости - к примеру, для сдачи анализов на COVID-19 или во время уборки, которая полагалась раз в неделю - из номера выходить разрешалось только в маске и только после разрешения сотрудника ФСО. Также только с его разрешения сотрудники отеля имели право входить в номера. При этом все, кто контактировал с журналистами, были облачены в защитные костюмы.
Еду в одноразовых контейнерах для тех, кто находился в обсервации, оставляли на стуле у двери, за ней также полагалось оставлять мусор: для этого каждому выдали упаковку пластиковых пакетов.
ПЦР-тест, или, проще говоря, мазок, у сотрудников СМИ взяли при заезде в гостиницу, на следующий день взяли кровь на анализ. После этого "мазок" брали еще трижды, за два дня до пресс-конференции журналисты также сдали кровь. По итогам анализов семь человек были отправлены по домам.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
 
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