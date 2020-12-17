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В Польше вводят комендантский час в новогоднюю ночь
В Польше вводят комендантский час в новогоднюю ночь
Комендантский час вводят в Польше на Новый год с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недельский на пресс-конференции в РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:16
2020-12-17T17:16
2020-12-17T17:37
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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Комендантский час вводят в Польше на Новый год с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недельский на пресс-конференции в четверг в Варшаве."С 21.00 31 декабря до 6.00 1 января мы вводим запрет перемещения", – сказал министр.Позже министр извинился за ошибку и уточнил, что комендантский час будет действовать с 19.00. Недельский пояснил, что из дома можно будет выходить в неотложных случаях, например, для посещение аптеки или исполнения служебных обязанностей. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, польша, варшава, в мире