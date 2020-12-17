Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/karantin-1589752988.html
В Польше вводят комендантский час в новогоднюю ночь
В Польше вводят комендантский час в новогоднюю ночь
Комендантский час вводят в Польше на Новый год с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недельский на пресс-конференции в РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:16
2020-12-17T17:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/91307/76/913077615_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_4c7997fc396b61572176630f144c2c77.jpg
ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Комендантский час вводят в Польше на Новый год с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недельский на пресс-конференции в четверг в Варшаве."С 21.00 31 декабря до 6.00 1 января мы вводим запрет перемещения", – сказал министр.Позже министр извинился за ошибку и уточнил, что комендантский час будет действовать с 19.00. Недельский пояснил, что из дома можно будет выходить в неотложных случаях, например, для посещение аптеки или исполнения служебных обязанностей. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/91307/76/913077615_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_4e5784c661d24285ee5cf9cf6732bc4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, польша, варшава, в мире

В Польше вводят комендантский час в новогоднюю ночь

17:16 17.12.2020 (обновлено: 17:37 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БезекаНовогодняя иллюминация в Варшаве
Новогодняя иллюминация в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Безека
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Комендантский час вводят в Польше на Новый год с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недельский на пресс-конференции в четверг в Варшаве.
"С 21.00 31 декабря до 6.00 1 января мы вводим запрет перемещения", – сказал министр.
Позже министр извинился за ошибку и уточнил, что комендантский час будет действовать с 19.00.
Недельский пояснил, что из дома можно будет выходить в неотложных случаях, например, для посещение аптеки или исполнения служебных обязанностей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаВаршаваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния