https://ria.ru/20201217/karantin-1589750732.html

В Польше введут национальный карантин из-за COVID-19

В Польше введут национальный карантин из-за COVID-19

Комендантский час вводят в Польше на новогодние праздники с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недельский на... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:09

2020-12-17T17:09

2020-12-17T17:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

польша

в мире

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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Комендантский час вводят в Польше на новогодние праздники с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недельский на пресс-конференции в четверг в Варшаве."С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин", - сказал министр.Он пояснил, что не будут работать отели, горнолыжные склоны, магазины кроме продуктовых. Недельский пояснил, что возможно будет выходить из дома в целях срочных потребностей, например, посещение аптеки или служебные обязанности.Глава ведомства отметил, что пока не может сказать, будет ли национальный карантин отменен после 17 января. "Трудно говорить, что будет после 17 января. Ответ на этот вопрос мы вам дадим в начале года", - сказал он.При этом министр пояснил, что польская система здравоохранения может не справиться с третьей волной пандемии коронавируса."К сожалению, волна заражений остановилась на уровне плюс-минус 10 тысяч ежедневно. Трудно рассчитывать, что вакцинация защитит нас от третьей волны эпидемии. Вероятность третьей волны, если она будет начинаться с уровня 10 тысяч, может означать превышение возможностей нашей системы здравоохранения", - отметил министр.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары, кафе. Они могут работать только на вынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны в том числе на улице. Данные ограничения действуют до 28 декабря.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/karantin-1589752988.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, польша, в мире