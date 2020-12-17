Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/karantin-1589750732.html
В Польше введут национальный карантин из-за COVID-19
В Польше введут национальный карантин из-за COVID-19
Комендантский час вводят в Польше на новогодние праздники с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недельский на... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:09
2020-12-17T17:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534376_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_ec87d8637bacfad1cf726bf34c093389.jpg
ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Комендантский час вводят в Польше на новогодние праздники с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недельский на пресс-конференции в четверг в Варшаве."С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин", - сказал министр.Он пояснил, что не будут работать отели, горнолыжные склоны, магазины кроме продуктовых. Недельский пояснил, что возможно будет выходить из дома в целях срочных потребностей, например, посещение аптеки или служебные обязанности.Глава ведомства отметил, что пока не может сказать, будет ли национальный карантин отменен после 17 января. "Трудно говорить, что будет после 17 января. Ответ на этот вопрос мы вам дадим в начале года", - сказал он.При этом министр пояснил, что польская система здравоохранения может не справиться с третьей волной пандемии коронавируса."К сожалению, волна заражений остановилась на уровне плюс-минус 10 тысяч ежедневно. Трудно рассчитывать, что вакцинация защитит нас от третьей волны эпидемии. Вероятность третьей волны, если она будет начинаться с уровня 10 тысяч, может означать превышение возможностей нашей системы здравоохранения", - отметил министр.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары, кафе. Они могут работать только на вынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны в том числе на улице. Данные ограничения действуют до 28 декабря.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/karantin-1589752988.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534376_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_949b13fff837d6915bdd7f0c8530f6de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, польша, в мире

В Польше введут национальный карантин из-за COVID-19

17:09 17.12.2020 (обновлено: 17:51 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Комендантский час вводят в Польше на новогодние праздники с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недельский на пресс-конференции в четверг в Варшаве.
"С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин", - сказал министр.
Он пояснил, что не будут работать отели, горнолыжные склоны, магазины кроме продуктовых.
Недельский пояснил, что возможно будет выходить из дома в целях срочных потребностей, например, посещение аптеки или служебные обязанности.
Глава ведомства отметил, что пока не может сказать, будет ли национальный карантин отменен после 17 января. "Трудно говорить, что будет после 17 января. Ответ на этот вопрос мы вам дадим в начале года", - сказал он.
Новогодняя иллюминация в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 17:16Распространение нового коронавируса
В Польше вводят комендантский час в новогоднюю ночь
При этом министр пояснил, что польская система здравоохранения может не справиться с третьей волной пандемии коронавируса.
"К сожалению, волна заражений остановилась на уровне плюс-минус 10 тысяч ежедневно. Трудно рассчитывать, что вакцинация защитит нас от третьей волны эпидемии. Вероятность третьей волны, если она будет начинаться с уровня 10 тысяч, может означать превышение возможностей нашей системы здравоохранения", - отметил министр.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары, кафе. Они могут работать только на вынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны в том числе на улице. Данные ограничения действуют до 28 декабря.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
05:23В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Лента новостейМолния