https://ria.ru/20201217/kadyrov-1589818797.html
Кадыров прокомментировал слова Путина об отношениях с арабскими странами
Кадыров прокомментировал слова Путина об отношениях с арабскими странами
Глава Чечни Рамзан Кадыров не считает, что у него есть большие заслуги в развитии отношений с арабскими странами, но иногда приходится использовать личные... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T23:39
2020-12-17T23:39
2020-12-17T23:39
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
рамзан кадыров
белоруссия
сирия
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ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не считает, что у него есть большие заслуги в развитии отношений с арабскими странами, но иногда приходится использовать личные зарубежные связи в решении проблемных ситуаций, заявил он.В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки ГТРК "Вайнах" заявил, что Глава Чечни Рамзан Кадыров играет в развитии отношений с арабским миром такую же роль, как и все другие руководители регионов Российской Федерации, но в целом международные отношения - прерогатива МИД.По его словам, "так было и в случае с возвращением граждан России и Беларуси из Сирии, экипажа танкера "Механик Чеботарев" из Ливии, журналистов LifeNews из Украины или когда в ОАЭ застряли около 2 тысяч российских граждан во время пандемии".
https://ria.ru/20201217/chechnya-1589812775.html
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россия, владимир путин, рамзан кадыров, белоруссия, сирия