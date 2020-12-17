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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/kadyrov-1589818797.html
Кадыров прокомментировал слова Путина об отношениях с арабскими странами
Кадыров прокомментировал слова Путина об отношениях с арабскими странами
Глава Чечни Рамзан Кадыров не считает, что у него есть большие заслуги в развитии отношений с арабскими странами, но иногда приходится использовать личные... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T23:39
2020-12-17T23:39
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
рамзан кадыров
белоруссия
сирия
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ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не считает, что у него есть большие заслуги в развитии отношений с арабскими странами, но иногда приходится использовать личные зарубежные связи в решении проблемных ситуаций, заявил он.В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки ГТРК "Вайнах" заявил, что Глава Чечни Рамзан Кадыров играет в развитии отношений с арабским миром такую же роль, как и все другие руководители регионов Российской Федерации, но в целом международные отношения - прерогатива МИД.По его словам, "так было и в случае с возвращением граждан России и Беларуси из Сирии, экипажа танкера "Механик Чеботарев" из Ливии, журналистов LifeNews из Украины или когда в ОАЭ застряли около 2 тысяч российских граждан во время пандемии".
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россия, владимир путин, рамзан кадыров, белоруссия, сирия

Кадыров прокомментировал слова Путина об отношениях с арабскими странами

23:39 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРеспублики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не считает, что у него есть большие заслуги в развитии отношений с арабскими странами, но иногда приходится использовать личные зарубежные связи в решении проблемных ситуаций, заявил он.
В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки ГТРК "Вайнах" заявил, что Глава Чечни Рамзан Кадыров играет в развитии отношений с арабским миром такую же роль, как и все другие руководители регионов Российской Федерации, но в целом международные отношения - прерогатива МИД.

"Вопрос про мою роль в процессе укрепления отношений между нашей страной и арабским Востоком не был согласован корреспондентом в своей редакции, но раз он прозвучал, выскажу свое мнение. Я никогда не считал, что у меня в этом направлении есть большие заслуги. Но даже в тех случаях, когда нужно какое-то содействие в решении тех или иных международных вопросов, мы всегда тесно сотрудничаем и советуемся с МИД России. Иначе никак. Если бывает необходимость, использую свои личные дружеские связи и предлагаю помощь в разрешении проблемных ситуаций", - пояснил Кадыров в своем Telegram –канале.

По его словам, "так было и в случае с возвращением граждан России и Беларуси из Сирии, экипажа танкера "Механик Чеботарев" из Ливии, журналистов LifeNews из Украины или когда в ОАЭ застряли около 2 тысяч российских граждан во время пандемии".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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"Вот в таких случаях, бывает, что нужно использовать имеющиеся личные связи, чтобы ускорить или упростить процесс. Ну а так МИД РФ и без нас отлично справляется со своими обязанностями", - заметил Кадыров.

 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияВладимир ПутинРамзан КадыровБелоруссияСирия
 
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