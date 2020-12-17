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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/kadyrov-1589772235.html
Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку его деятельности
Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку его деятельности
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку его деятельности, прозвучавшую в ходе большой пресс-конференции, и... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:21
2020-12-17T18:21
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
ахмат кадыров (политик)
владимир путин
рамзан кадыров
великобритания
европа
сша
политика
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ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку его деятельности, прозвучавшую в ходе большой пресс-конференции, и подтвердил, что спокойно относится к санкциям западных стран.Во время пресс-конференции президента журналистка ГТРК "Вайнах" спросила, с чем связаны, на его взгляд, санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения. Президент ответил, что не видит ничего необычного в этом, потому что Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны, в связи с чем и является целью для оппонентов России. Но волноваться, отметил Путин, не стоит.Он подчеркнул, что санкций США и Европы удостаиваются настоящие патриоты России, и это "очень высокая оценка".Кадыров вновь заявил, что является пехотинцем Путина и для него большая честь служить Отечеству "в команде великого государственного и политического деятеля", заверив, что будет защищать страну и республику "пока в груди бьется сердце".Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания. Кадыров заявил, что эти ограничения никак не повлияют на республику.
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россия, ахмат кадыров (политик), владимир путин, рамзан кадыров, великобритания, европа, сша, политика

Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку его деятельности

18:21 17.12.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку его деятельности, прозвучавшую в ходе большой пресс-конференции, и подтвердил, что спокойно относится к санкциям западных стран.
Во время пресс-конференции президента журналистка ГТРК "Вайнах" спросила, с чем связаны, на его взгляд, санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения. Президент ответил, что не видит ничего необычного в этом, потому что Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны, в связи с чем и является целью для оппонентов России. Но волноваться, отметил Путин, не стоит.
"Я искренне благодарен президенту РФ Владимиру Путину за высокую оценку моего скромного вклада в наше общее дело... Что касается санкций западных стран, Владимир Владимирович абсолютно прав: я отношусь к этому спокойно. Было бы тревожно, если бы я не оказался в так называемых ограничительных списках", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что санкций США и Европы удостаиваются настоящие патриоты России, и это "очень высокая оценка".
Кадыров вновь заявил, что является пехотинцем Путина и для него большая честь служить Отечеству "в команде великого государственного и политического деятеля", заверив, что будет защищать страну и республику "пока в груди бьется сердце".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 21:03
Кадыров назвал санкции США "дебилизмом"
Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания. Кадыров заявил, что эти ограничения никак не повлияют на республику.
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияАхмат Кадыров (политик)Владимир ПутинРамзан КадыровВеликобританияЕвропаСШАПолитика
 
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