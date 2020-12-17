https://ria.ru/20201217/kadyrov-1589772235.html

Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку его деятельности

Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку его деятельности

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку его деятельности, прозвучавшую в ходе большой пресс-конференции, и... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:21

2020-12-17T18:21

2020-12-17T18:21

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

ахмат кадыров (политик)

владимир путин

рамзан кадыров

великобритания

европа

сша

политика

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ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку его деятельности, прозвучавшую в ходе большой пресс-конференции, и подтвердил, что спокойно относится к санкциям западных стран.Во время пресс-конференции президента журналистка ГТРК "Вайнах" спросила, с чем связаны, на его взгляд, санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения. Президент ответил, что не видит ничего необычного в этом, потому что Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны, в связи с чем и является целью для оппонентов России. Но волноваться, отметил Путин, не стоит.Он подчеркнул, что санкций США и Европы удостаиваются настоящие патриоты России, и это "очень высокая оценка".Кадыров вновь заявил, что является пехотинцем Путина и для него большая честь служить Отечеству "в команде великого государственного и политического деятеля", заверив, что будет защищать страну и республику "пока в груди бьется сердце".Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания. Кадыров заявил, что эти ограничения никак не повлияют на республику.

https://ria.ru/20201210/kadyrov-1588679762.html

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великобритания

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россия, ахмат кадыров (политик), владимир путин, рамзан кадыров, великобритания, европа, сша, политика