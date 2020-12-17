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Гинцбург назвал срок начала совместных с AstraZeneca испытаний вакцины
Гинцбург назвал срок начала совместных с AstraZeneca испытаний вакцины
Совместные испытания вакцин от коронавируса "Спутник V" и компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:49
2020-12-17T17:49
2020-12-17T17:55
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
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astrazeneca
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Совместные испытания вакцин от коронавируса "Спутник V" и компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Между РФПИ и AstraZeneca была достигнута договоренность о возможности проведения клинических испытаний, в которых бы использовался в качестве первого компонента тот, который был создан в Оксфорде, а в качестве второго компонента тот, который входит в состав вакцины "Спутник V". Насколько я понимаю, в ближайшее время данные клинические испытания начнутся",- сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирусы, astrazeneca , в мире