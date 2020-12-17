https://ria.ru/20201217/ispytaniya-1589620991.html

Новейший российский корвет на испытаниях уничтожил крылатую ракету

Новейший российский корвет на испытаниях уничтожил крылатую ракету

Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, поразил артиллерией... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:03

2020-12-17T10:03

2020-12-17T10:03

новое оружие россии

алдар цыденжапов (корвет)

россия

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

амурский судостроительный завод

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, поразил артиллерией скоростную воздушную цель в рамках испытаний, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту."В Японском море завершаются государственные испытания новейшего корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенного для Тихоокеанского флота в Комсомольске-на-Амуре. В полигоне боевой подготовки корвет огнем 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 уничтожил скоростную воздушную цель - противокорабельную крылатую ракету "Малахит", запущенную малым ракетным кораблем ТОФ "Иней", - говорится в сообщении.Ранее в ходе испытаний корабль применял артиллерию для подавления береговой невидимой цели, вел огонь по морскому артиллерийскому щиту, отработал уничтожение морской плавающей мины, применял комплексы постановки радиоэлектронных помех. Успешно испытан корабельный авиационный комплекс, выполнен пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран" по морской цели, информирует ТОФ.Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" - это третий серийный корвет проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.Приём корабля в состав Тихоокеанского флота намечен на 25 декабря.

https://ria.ru/20201217/armiya-1589617324.html

https://ria.ru/20201215/flot-1589296094.html

россия

японское море

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алдар цыденжапов (корвет), россия, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, амурский судостроительный завод, безопасность