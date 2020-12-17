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Новое оружие России
https://ria.ru/20201217/ispytaniya-1589620991.html
Новейший российский корвет на испытаниях уничтожил крылатую ракету
Новейший российский корвет на испытаниях уничтожил крылатую ракету
Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, поразил артиллерией... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:03
2020-12-17T10:03
новое оружие россии
алдар цыденжапов (корвет)
россия
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
амурский судостроительный завод
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, поразил артиллерией скоростную воздушную цель в рамках испытаний, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту."В Японском море завершаются государственные испытания новейшего корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенного для Тихоокеанского флота в Комсомольске-на-Амуре. В полигоне боевой подготовки корвет огнем 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 уничтожил скоростную воздушную цель - противокорабельную крылатую ракету "Малахит", запущенную малым ракетным кораблем ТОФ "Иней", - говорится в сообщении.Ранее в ходе испытаний корабль применял артиллерию для подавления береговой невидимой цели, вел огонь по морскому артиллерийскому щиту, отработал уничтожение морской плавающей мины, применял комплексы постановки радиоэлектронных помех. Успешно испытан корабельный авиационный комплекс, выполнен пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран" по морской цели, информирует ТОФ.Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" - это третий серийный корвет проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.Приём корабля в состав Тихоокеанского флота намечен на 25 декабря.
https://ria.ru/20201217/armiya-1589617324.html
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алдар цыденжапов (корвет), россия, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, амурский судостроительный завод, безопасность

Новейший российский корвет на испытаниях уничтожил крылатую ракету

10:03 17.12.2020
 
© Фото : Минобороны РоссииКорвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проводит артиллерийские стрельбы в Японском море
Корвет ТОФ Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов проводит артиллерийские стрельбы в Японском море - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Минобороны России
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, поразил артиллерией скоростную воздушную цель в рамках испытаний, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.
Японском море завершаются государственные испытания новейшего корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенного для Тихоокеанского флота в Комсомольске-на-Амуре. В полигоне боевой подготовки корвет огнем 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 уничтожил скоростную воздушную цель - противокорабельную крылатую ракету "Малахит", запущенную малым ракетным кораблем ТОФ "Иней", - говорится в сообщении.
Испытание российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Ранее в ходе испытаний корабль применял артиллерию для подавления береговой невидимой цели, вел огонь по морскому артиллерийскому щиту, отработал уничтожение морской плавающей мины, применял комплексы постановки радиоэлектронных помех. Успешно испытан корабельный авиационный комплекс, выполнен пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран" по морской цели, информирует ТОФ.
Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" - это третий серийный корвет проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 12:13Новое оружие России
Тихоокеанский флот получит шесть корветов с "Цирконами" до 2028 года
Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.
Приём корабля в состав Тихоокеанского флота намечен на 25 декабря.
 
Новое оружие РоссииАлдар Цыденжапов (корвет)РоссияЯпонское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииАмурский судостроительный заводБезопасность
 
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